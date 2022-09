Schot in de roos voor DART!

DART is de eerste impactmissie voor planetaire verdediging ooit, en heeft als doel

om de Aarde te beschermen mocht een PHA vijf of tien jaar vóór een mogelijke inslag wordt opgemerkt.

NASA koos Dimorphos , daar dit maantje deel is van een binair systeem, het draait in

11 uur en 55 minuten om zijn metgezel, een tijd die kort genoeg is om elke verandering in zijn baan zichtbaar te laten maken door grondtelescopen. De ruimterotsen vliegen met een afstand van één kilometer tot elkaar door het heelal. Het systeem werd 20 jaar geleden opgemerkt, en grondig bestudeerd. “Het gebruik van een dubbel-asteroïde systeem in plaats van een enkele asteroïde betekende dat NASA een enkel ruimtevaartuig kon gebruiken, ondersteund door grondtelescopen, om de doorbuiging van de asteroïde te meten in plaats van een duur tweede ruimtevaartuig nodig te hebben”, aldus Andy Cheng.

Het systeem staat te boek als een PHA maar vormt geen bedreiging in de nabije toekomst. Van DART wordt verwacht dat het Dimorphos mogelijk10 minuten sneller zou versnellen in zijn baan rond Didymos, zonder het risico te lopen de baan van het binaire systeem te veranderen om ook maar nabij de Aarde te komen. En het systeem bevindt zich momenteel op zo’n 17 miljoen km afstand van de Aarde, een signaal sturen naar de Aarde kost slechts 38 seconden. Dimorphos is ook in die zin een goed doelwit voor astronomen daar zijn grootte vergelijkbaar is met die van de asteroïden waar NASA zich het meest zorgen over maakt voor inslagen op Aarde. Het is een asteroïde van het S-type, een rotsachtige variëteit die een van de meest voorkomende asteroïdetypen in ons zonnestelsel is. ESA plant zijn eigen missie naar dit dubbel-asteroïde systeem om de impact van DART te volgen. Die missie, Hera genaamd, zie ook deze Astroblog , zal in 2024 gelanceerd worden, en in 2027 in een baan om het asteroïdesysteem draaien om de ruimterotsen en de krater op Dimorphos, gemaakt door DART, te bestuderen. Zie voor meer informatie ook deze blog . En voor een compleet missieoverzicht zie JHUAPL . Bronnen; NASA, Space.com, ESA, JHUAPL gallery