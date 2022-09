Inslag van DART op Dimorphos gezien door de LICIACube satelliet

door

Maandag 26 september om 01:15 uur Nederlandse tijd sloeg de DART-sonde met een snelheid van 21.000 km/u in op de kleine planetoïde Dimorphos, dat alles op 11 miljoen km afstand van de aarde. Die inslag werd ook waargenomen en gefotografeerd door twee camera’s aan boord van de kleine Italiaanse Cubesat for Imaging of Asteroids (LICIACube):

de LICIACube Explorer Imaging for Asteroid (LEIA) camera

de LICIACube Unit Key Explorer (LUKE) camera

Daarmee konden beelden worden gemaakt voor en na de inslag. LICIACube is met de DART missie meegevlogen en op 11 september werd de kleine sonde losgekoppeld. De dagen erna werden de camera’s uitgetest o.a. op de aarde en op de Pleiaden sterrenhoop. Maandag vond de inslag van DART plaats en drie minuten erna passeerde LICIACube de getroffen planetoïde en vlak daarbij de grotere planetoïde Didymos, waar Dimorphos omheen draait. We zien op de (best wel overbelichte) foto gemaakt kort na de inslag grote stofwolken om Dimorphos hangen – zie bovenaan. Hieronder een andere foto gemaakt na de inslag, waaorp op Didymos meer details te zien zijn.

In de tweet hieronder zijn de beelden aaneengeschakeld tot een korte animatie.

The preliminary preview images from @LICIACube show the extent and shape of the plume from the #DARTmission Sept. 26 impact on asteroid Didymos’ moonlet Dimorphos pic.twitter.com/VwUm096Yov — Jason Major (@JPMajor) September 27, 2022

De inslag is overigens niet alleen in de ruimte waargenomen, maar ook vanaf de aarde, bijvoorbeeld met het ATLAS instrument, zoals te zien in de tweet hieronder.

1) ATLAS principal investigator John Tonry says, “The Dart mission struck the little moon of Didymos named Dimorphos hard enough to reduce its orbital period from 12 hours by about 5 minutes.https://t.co/AmJ0Wsx8oI — TP – Vinny (@VinnyChirayil) September 28, 2022

Tenslotte hieronder nog een video met beelden van de inslag, gemaakt door het Les Makes Observatorium in Le Reunion.

Bron: Space.com.

