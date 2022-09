Ook op de maan sporen gevonden van de planetoïdeinslag waardoor de dinosauriërs uitstierven

door

Een onderzoeksteam van de Curtin Universiteit in Australië heeft door onderzoek aan maanstenen, die december 2020 naar de aarde zijn gebracht door de Chinese Chang’e-5 missie, sporen gevonden die mogelijk te maken hebben met de planetoïdeinslag op aarde waardoor 66 miljoen jaar geleden de dinosauriërs uitstierven. Alexander Nemchin en z’n team onderzochten in de maanstenen microscopisch kleine glaskralen (zie foto hierboven), daterend tot wel twee miljard jaar terug, kleine bolletjes glas die onstonden door de hoge temperatuur en druk die tijdens de inslagen heersten. De geschatte leeftijd van de glaskralen in de maanstenen komt overeen met die van de grote inslagen van planetoïden (of meteorieten) op aarde, niet alleen van de inslag die de Chicxulubkrater veroorzaakte, maar ook andere inslagen waarvan de kraters teruggevonden zijn. Het team denkt dat de inslagen op aarde niet op zichzelf stonden, maar dat ze samenvielen met een serie inslagen van planetoïden op aarde én op de maan. Het aarde-maansysteem werd dus tegelijk onderworpen aan een bombardement van grote ruimtestenen.

Door verdere studie aan de maanstenen willen ze kijken of ze meer te weten kunnen komen over (mogelijk nog niet eerder ontdekte) inslagen op aarde, die het leven hier hebben beïnvloed. In Sciences Advances verscheen dit vakartikel over het onderzoek aan de glaskralen in de maanstenen. Bron: Phys.org.

Deze astroblog kan je delen: Twitter

Facebook

WhatsApp



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...