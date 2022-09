De Verenigde Arabische Emiraten bouwen maanrover ‘Rashid 2’ voor missie Chang’e-7

door

China en Rusland kondigden in 2021 aan gezamenlijk aan een maanbasis te gaan werken die vanaf 2035 operationeel moet zijn. De maanexploratiemissies van beide landen betreffende dit project zijn resp. de Chang’e missie 4-8 en de Luna missies 25-27. Voor Chang’e-7 gaat China nauw samenwerken met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De VAE zal de maanrover gaan bouwen, deze wordt ‘Rashid 2‘ genoemd. Beide landen tekenden recent een intentieverklaring. Het is voor de eerste keer dat de landen gaan samenwerken op het gebied van de ruimtevaart. Maar voordat Rashid 2 naar de maan afreist, zo kondigde de VAE tevens aan, gaat eerst de maanrover ‘Rashid-1’ medio november a.s. reeds, gelanceerd worden naar de maan met de Hakuto-R maanlander, gebouwd door het Japanse Ispace. De missie is een technologiedemonstratie. De lancering zal plaatsvinden op het Kennedy Space Center in de VS. De VAE heeft reeds een orbiter rond Mars.



Chang’e-missies

De Chang’e-7-missie zal bestaan uit een orbiter, relaissatelliet, lander, rover en mogelijk ook een ‘maanhopper‘, zie o.a. deze kandidaat de ‘HexaMRL‘. De maanrover zal o.a. kraters gaan bestuderen. Het maanroverproject van de VAE wordt geleid vanuit het Mohammed bin Rashid Space Center (MBRSC) in Dubai. Tot nu toe zijn er geen specificaties voor het voertuig vrijgegeven. De lancering van Chang’e-7 wordt momenteel verwacht voor eind 2026. China stelde zijn Chang’e-7-missie open voor potentiële partners voor een kleine rover toen het in juni 2021 de aankondiging deed van het International Lunar Research Station. Het doel is om deze basis rond 2035 (semi)-permanent bemand te krijgen.



De Chang’e-4 maakten de allereerste landing aan de verre kant van de maan op 3 januari 2019, en de rover begaf zich door de 186 kilometer brede Von Kármán-krater in het Zuidpool-Aitken-bekken. Chang’e 4, is China’s vierde maanmissie en de tweede die uitgerust is met een maanrover. De Chang’e 1- en 2-missies waren orbiters, waarna Chang’e 3 op de maan landde met de eerste Yutu-rover. China heeft ook de Chang’e 5 T1 testmissie rond de maan gelanceerd en de Chang’e 5 moon sample return missie, zie ook hier. Lees hier in de AB over de Chang’e 5 missie, de eerste missie, sinds 1976, die maanstenen mee naar de aarde nam. Laatstgenoemde werd op 23 november 2020 gelanceerd en verzamelde monsters in het Oceanus Procellarum tot op een diepte van twee meter. De volgende geplande maanmissie is Chang’e-6, die zal proberen monsters te verzamelen van het Zuidpool-Aitken-bekken. Chang’e-6, 7 en 8, gepland voor lancering dit decennium, maken deel uit van de vierde fase van het CLEP.

Zuidpool maan, PSR

Verder wil China toekomstige maanmissies laten landen in zogenaamde ‘permanent beschaduwde regio’s’ (PSR’s), nabij de zuidpool van de maan. Het doel is om de mogelijke aanwezigheid van hulpbronnen voor o.a. drinkwaterproductie en energieopwekking in kraters te onderzoeken voor de ondersteuning van een verblijf van mensen op de maan, zie hier een selectie van PSR’s in het Journal of Deep Space Exploration. De Chang’e-7-maanmissie zal waarschijnlijk gaan proberen een zeer nauwkeurige landing te gaan maken nabij een PSR. Met temperaturen rond de -230 graden Celsius zijn PSR’s kouder dan het oppervlak van Pluto, waardoor ze potentiële ‘vallen’ zijn voor vluchtige stoffen, waaronder waterijs, maar ook methaan, koolstofdioxide, ammoniak. De Chang’e-7 zal gelanceerd worden van het Wenchang Launch Center, op het eiland Hainan. Bronnen; Space.news, Space.com, MBRSC, ChinaDaily, CNS/CLEP

