Webb en Hubble hebben beiden uitgebreid de DART inslag vastgelegd

Maandag 26 september om 01:15 uur Nederlandse tijd sloeg de DART-sonde met een snelheid van 21.000 km/u in op de kleine planetoïde Dimorphos, dat alles op 11 miljoen km afstand van de aarde. Die inslag werd ook waargenomen en gefotografeerd in de ruimte door de NASA/ESA/CSA James Webb Space Telescope (JWST, Webb) en de NASA/ESA Hubble ruimtetelescoop! Het is voor het eerst dat beide ruimtetelescopen synchroon naar één en hetzelfde object keken. Met Webb en Hubble werden Didymos en z’n maan Dimorphos gefotografeerd voor en na de inslag. Daarbij werd van filters gebruik gemaakt, WFC3/UVIS F350LP door Hubble (in blauw), Webb gebruikte z’n F070W (0,7 micrometer, in rood) filter. Hieronder korte video’s van de opnames die Hubble en Webb maakten van de inslag. Bij de beelden van Hubble was de eerste opname 22 minuten na de inslag, de laatste 8,2 uur. Hubble heeft in totaal 45 foto’s gemaakt van Didymos en Dimorphos.

Bij Webb was de eerste opname kort voor de inslag, de laatste 5 uur na de inslag. Webb heeft maandagnacht tien foto’s gemaakt van Didymos en Dimorphos. De foto’s tonen een strakke compacte kern, met materiaalpluimen die verschijnen als slierten die wegstromen van het centrum van waar de inslag plaatsvond.

Komende maanden gaan Webb en Hubble vaker waarnemingen doen aan Didymos en Dimorphos om te kijken welke gevolgen de inslag heeft op de baanbeweging van Dimorphos, hét doel van de ‘Double Asteroid Redirection Test‘ (DART) missie. Ook is de planning om in oktober 2024 de Europese HERA missie te lanceren, die naar Didymos en Dimorphos gaat reizen om ter plekke te bestuderen welke impact de DART inslag heeft gehad. Bron: ESAWebb

