Mogelijk gaat NASA SpaceX inschakelen om de levensduur van Hubble te verlengen

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en het commerciële ruimtevaartbedrijf SpaceX zijn deze week overeengekomen om de haalbaarheid te onderzoeken van het toekennen van een contract aan het bedrijf van Elon Musk om de Hubble ruimtetelescoop naar een hogere baan te brengen, met als doel de levensduur te verlengen. Hubble is sinds 1990 actief en draait in een baan om de aarde op 540 km hoogte. Door weerstand van de ijle hogere lagen van de atmosfeer wordt Hubble beetje bij beetje afgeremd en dat zorgt er voor dat z’n baan langzaam maar zeker daalt. Hubble heeft zelf geen motoren met voortstuwing om naar een hogere baan te komen, maar eerdere hulpmissies met Space Shuttles brachten hem telkens naar ‘veilige’ hoogte. Met het wegvallen van de Space Shuttles is die mogelijkheid komen te vervallen, maar er is een alternatief beschikbaar: SpaceX zou met een bemande Dragon capsule Hubble ook weer naar 540 km hoogte kunnen tillen. Die capsule zou dan moeten koppelen aan Hubble en met de voortstuwing van de Dragon zou Hubble dan naar een hogere baan kunnen komen, een voorstel waar SpaceX zelf mee kwam, samen met het Polaris Program van miljardair Jared Isaacman. Probleem hierbij is dat er een robotarm nodig is om Hubble vast te koppelen aan de Dragon en die robotarm is er nog niet. Ze gaan nu verder onderzoeken of dit allemaal rendabel is, afgezet tegen de prognose dat Hubble nog een waarschijnlijkheid van 50% heeft om nog tot 2037 wetenschappelijk actief te zijn. Bron: Phys.org.

