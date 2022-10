Cataclysmisch systeem ontdekt met de kortste omlooptijd nu bekend: 51 minuten

door

Sterrenkundigen hebben een zogeheten cataclysmische variabele ontdekt met de kortste omlooptijd die nu bekend is: in het systeem heb je een compacte witte dwerg (pakweg een halve zonsmassa gepropt in een bol zo groot als de aarde) waar een gewone ster vlakbij staat en beiden draaien in slechts 51 minuten om een gemeenschappelijk zwaartepunt. Zo’n cataclysmische variabele ster kan op bepaalde momenten enorm in lichtkracht toenemen omdat de witte dwerg materie aantrekt van de gewone ster en die materie (vooral waterstofgas) zich ophoopt in de snel roterende accretieschijf om de witte dwerg en dan op een gegeven moment de temperatuur hoog genoeg is om tot fusie te komen. De cataclysmische variabele in kwestie heet ZTF J1813+4251, zo genoemd omdat hij ontdekt is met de Zwicky Transient Facility (ZTF), welke gebruik maakt van de telescoop van het Palomar Observatorium in Californië. Door beide sterren – gelegen op 3.000 lichtjaar afstand in het sterrenbeeld Hercules – goed in de gaten te houden zagen ze de ster gezien vanaf de aarde eens per 51 minuten voor de witte dwerg langs schuiven en zo konden ze de omloopperiode bepalen. Het is de korste omloopperiode voor zover nu bekend van een cataclysmische variabele. Met het W.M. Keck Observatorium op Hawaï en de Gran Telescopio Canarias (GTC) konden ze ZTF J1813+4251 verder bestuderen en daaruit kwam naar voren dat de witte dwerg 100 keer kleiner dan de zon is en half zo zwaar, de ster er vlakbij is ongeveer tien keer kleiner dan de zon en net zo zwaar.

Met deze metingen hebben de sterrenkundigen, die onder leiding stonden van Kevin Burdge (MIT), vervolgens simulaties uitgevoerd van wat het systeem vandaag waarschijnlijk doet en hoe het zich de komende honderden miljoenen jaren zou moeten ontwikkelen. Ze concluderen dat de sterren zich momenteel in een overgangsfase bevinden en dat de zonachtige ster een groot deel van zijn waterstofatmosfeer ‘doneert’ aan de vraatzuchtige witte dwerg. De zonachtige ster zal uiteindelijk worden uitgekleed tot een overwegend dichte, heliumrijke kern. Over nog eens 70 miljoen jaar zullen de sterren nog dichter naar elkaar toe migreren, met een ultrakorte baan van slechts 18 minuten, voordat ze beginnen uit te zetten en uit elkaar te drijven. In Nature verscheen dit vakartikel er over. Bron: MIT.

