Kosmische straling kan gebruikt worden om orkanen van binnen te bekijken

door

Een team van Japanse onderzoekers onder leiding van Hiroyuki Tanaka (University of Tokyo) is er in geslaagd om met behulp van kosmische straling meer te weten te komen over het binnenste van tropische orkanen. Kosmische ‘straling’ (verkeerd woord eigenlijk) bestaat uit deeltjes, zoals protonen, elektronen en heliumkernen, met zeer veel energie, afkomstig van extreme objecten ver in het heelal, zoals blazars en supernovae. Als die deeltjes in de hogere lagen van de atmosfeer in botsing komen met atmosferische deeltjes worden muonen geproduceerd, dat zijn zware varianten van elektronen. Het zijn vervolgens die muonen die ze met de techniek genaamd muografie op aarde kunnen detecteren, instrumenten die met gevoelige sensoren de muonen afkomstig van grote objecten kunnen vastleggen. Piramides, vulkanen en orkanen zijn voorbeelden van dat soort objecten, waar muonen doorheen vliegen. Dat er door heen vliegen doen ze met gemak, maar toch raakt een klein deel van de muonen na de passage door het object iets van slag en die afwijking kunnen ze meten en daarmee kunnen ze zien wat er zich in dat object bevindt, net zoals röntgenstraling ook iets laat zien van het object waar het doorheen gevlogen is.

Met de muonsensoren, welke je op de foto hierboven ziet, werden door Tanaka’s team enkele orkanen die over het district Kagoshima in Japan raasden bekeken en men slaagde er in om meer te zien dan wat satellietopnames kunnen zien. Zo zag men dat de orkanen een warme kern hebben met een lage dichtheid en een koude mantel daaromheen met een hoge druk, zichtbaar op de foto bovenaan. Met de nieuw ontwikkelde techniek kan men orkanen tot 300 km afstand van binnen bekijken. Men hoopt er betere voorspellingen mee te kunnen maken hoe de orkanen zich ontwikkelen en waar ze precies heen bewegen.

Meer informatie vind je in het vakartikel van Hiroyuki K. M. Tanaka et al, Atmospheric muography for imaging and monitoring tropic cyclones, Scientific Reports (2022).

Bron: Phys.org.

Deze astroblog kan je delen: Twitter

Facebook

WhatsApp



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...