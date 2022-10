Sara Issaoun onderscheiden met Christiaan Huygens wetenschapsprijs

door

Sterrenkundige Sara Issaoun, vorig jaar gepromoveerd aan de Radboud Universiteit, is onderscheiden met de Christiaan Huygens wetenschapsprijs voor ruimtewetenschappen. Ze kreeg de prijs vanmiddag uitgereikt door Minister Dijkgraaf van OCW in de Oude Kerk in Voorburg. Aan de prijs zijn een bronzen beeld en een geldbedrag van €10.000 verbonden.

Sara Issaoun promoveerde op 3 september 2021 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift ‘Lifting the veil on black holes: high-resolution imaging of black hole inner accretion flows’. Promotor was Heino Falcke. Issaoun is lid van de mondiale samenwerking Event Horizon Telescope, die in 2009 de eerste opname presenteerde van de schaduw van een zwart gat.

Rolmodel

Juryvoorzitter Ralph Wijers (Universiteit van Amsterdam) roemde niet alleen de wetenschappelijke bijdrage van Issaoun binnen het EHT-team aan de eerste foto van een zwart gat, maar ook haar rol als wetenschapscommunicator: “De eerste afbeelding van de schaduw van een zwart gat is misschien wel de meest iconische en meest erkende astronomische afbeelding in vele jaren, bekeken door miljarden mensen. Sara speelt nog steeds een zeer zichtbare rol bij het verspreiden van de betekenis en implicaties van dit beeld voor de wetenschap en de samenleving als geheel. Dit maakt haar een rolmodel voor jonge aspirant-wetenschappers.”

Harvard

Issaoun behaalde in 2015 een Bachelor of Science in Natuurkunde aan de Universiteit van McGill, en in 2017 een Master of Science in Astrofysica aan de Radboud Universiteit. Met het Event Horizon Telescope-team kreeg ze onder meer de 2020 Breakthrough Prize in Physics en de 2020 Albert Einsteinmedaille. Voor haar persoonlijke onderzoek ontving ze het Christine Mohrmann stipendium 2019 en de L’Oreal-UNESCO Nederland Aanstormend Talentprijs 2021. Sara werkt momenteel als NASA Einstein Fellow aan het Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian, in Cambridge, Massachusetts, VS.

Eervolle vermelding

Eervolle vermeldingen waren er voor de twee andere genomineerden voor de prijs:

– Sebastiaan Y. Haffert voor zijn dissertatie: ‘High-resolution integral-field spectroscopy of exoplanets’, verdedigd op 26 november 2019 aan de Universiteit Leiden. Naar het oordeel van de jury heeft Sebastiaan Haffert een excellent proefschrift geschreven, dat een indrukwekkende diversiteit aan aspecten van instrumentatie- en exoplaneetonderzoek omvat;

– Edgar S. Steenstra Voor zijn dissertatie: ‘Constraints on planetary formation, accretion and differentiation from experimental petrology’, verdedigd op 4 maart 2019 aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. De jury roemt het proefschrift van Steenstra vanwege de indrukwekkende hoeveelheid werk die is verzet om ons begrip over planeetvorming te verbeteren, waarbij zijn ontwikkelde meetmethoden zelfs ook buiten het vakgebied bruikbaar zijn.

De jury

De jury wordt jaarlijks samengesteld door de KNAW. Voorzitter was dit jaar Ralph Wijers, hoogleraar High-energy Astrophysics aan de Universiteit van Amsterdam. De overige leden waren Mariska Kriek, hoogleraar Extragalactische Sterrenkunde aan de Universiteit Leiden, tevens ex-Christiaan Huygens-wetenschapsprijswinnaar (2008) en Marijke Haverkorn, hoogleraar Astrofysica aan de Radboud Universiteit.

Bron: Astronomie.nl.

