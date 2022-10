Webb ontdekt verst verwijderde rode superreus nu bekend: Quyllur, gelegen áchter El Gordo

door

Met de Webb ruimtetelescoop hebben ze ACT-CL J0102−4915, bijgenaamd El Gordo (‘De vette’), waargenomen, een enorme cluster van sterrenstelsels met een gigantische massa van drie biljard (3 x 10^15) zonsmassa, gelegen op 7 miljard lichtjaar afstand. Door die massa wordt de ruimte om het cluster (feitelijk twéé clusters, die tegen elkaar botsen) afgebogen en dat zorgt er voor dat licht van objecten die precies achter de cluster gelegen zijn afgebogen én versterkt wordt. El Gordo werkt op die manier als een zwaartekrachtlens, precies zoals voorspeld werd door Einstein’s Algemene Relativiteitstheorie. Dat leidt dan tot slierten of bogen van licht, die van objecten afkomstig zijn die nog veel verder weg gelegen zijn. En da’s precies hoe J. Diego et al een rode superreus ontdekten die zich bevindt áchter El Gordo. Op één van de met Webb gemaakte foto’s zagen ze in één van de lichtslierten een rood puntje, hieronder omcirkelt in wit:

Nader onderzoek heeft nu laten zien dat het hier gaat om het licht van vermoedelijk een rode superreus, één enkele ster, waarvan het licht er maar liefst 10,686 miljard jaar over heeft gedaan om ons te bereiken – rekening houdens met de uitdijing van het heelal is zijn afstand 18,068 miljard lichtjaar (z’n roodverschuiving z=2,1878). Dat maakt Quyllur, zoals ze ‘m hebben genoemd, de verst verwijderde superreus die we ooit hebben gezien. Zonder El Gordo als natuurlijke lens zou zelfs Webb Quyllur niet hebben kunnen zien, maar de lenswerking zorgde er voor dat het licht van de ster minstens 4000 keer werd versterkt en daardoor zag Webb ‘m wel. Bron (inclusief vakartikel): Arxiver.

