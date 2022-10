Leestip; Underground, over de computerworm WANK, de ‘nucleaire’ Galileo-missie, en de opkomst van de Australische computerhackbeweging

door

Vandaag 16 oktober, is het exact 33 jaar geleden dat de lancering van NASA’s Galileo-STS-34-missie geannuleerd dreigde te worden door de detectie van de computerworm WANK. ‘Underground’ het in 1997 uitgegeven boek van de hand van Suelette Dreyfus en co-auteur Julian Assange verhaalt uitgebreid over de detectie van WANK (‘worms against nuclear killers’) door data-analisten van het NASA’s Data Flow and Technology Office, de hectiek, of meer schier paniek, bij NASA alom alsook daarbuiten, betreffende het zogeheten ‘SPAN-netwerk’, het ‘Space Physics Analysis Network’ dat zo’n 100.000 computerterminals betrof en getroffen dreigde te worden door WANK. De auteurs beschrijven de aard van WANK, de oplossingen die gezocht werden, en de motieven die een rol konden spelen bij deze computeraanval, o.a. aan de hand van interviews met de hoofdrolspelers in dit verhaal, als John McMahon en Ron Tencati (Goddard’s Data Flow and Technology Office, GSFC). Het boek is verdeeld in 11 hoofdstukken, wordt geïntroduceerd door beide auteurs, en is o.a. hier te lezen. De auteurs beschrijven minutieus de gang van zaken rondom WANK en de lancering van de Galileo-STS34-missie. De missie werd al geteisterd door slecht weer, andere computerstoringen, de aardbeving in San Francisco in dat jaar, en ook in een kwaad daglicht gesteld door de anti-nucleaire protestbeweging. De computerworm WANK, was lastig te bestrijden, de hoofdrolspelers omschreven haar als ‘schizophrenic and inconsistent of nature’, en, ik citeer blz. 42; “This was the world’s first worm with a political message and the second major worm in the history of the worldwide network.”. WANK bleek dan ook alles te maken te hebben met de RTG aan boord van het Galileo-vaartuig, die nucleaire brandstof – plutonium 238 dioxide – meevoerde, nodig om de lange reis te kunnen maken.

Suelette Dreyfus en co-auteur Julian Assange zijn beide wetenschapsjournalisten en Assange is tevens programmeur en de oprichter van WikiLeaks. Sinds 2012 verbleef Assange in asiel op de Ecuadoriaanse ambassade in Londen, het asiel werd opgeheven, en hij is in 2019 in Londen gearresteerd. Dreyfus geeft in het boek onder meer aan waarom ze het boek vrij beschikbaar heeft gesteld (echter luxere gebonden uitvoeringen zijn ook gewoon te koop, alsook een E-book). De pdf, via deze link, is gelijk aan de uitgave van Penguin Random House Australia (2011) en telt 321 pagina’s. Het boek, voor het eerst verschenen in 1997, is mijns inziens toegankelijk, nauwkeurig, onderhoudend en tracht een compleet inzicht te geven in de gang van zaken rondom WANK, en in de opkomst van de Australische computerhackbeweging in het laatste kwartaal van de vorige eeuw. Enkele toonagevende personages van de beweging worden geportreteerd. De space shuttle Atlantis met de missie Galileo-STS 34, werd uiteindelijk op 18 oktober succesvol gelanceerd vanaf Cape Canaveral, Florida. Bronnen; E-book Underground, NASA-SPAN

