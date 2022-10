Eerste in Nederland geboren astronaut Lodewijk van den Berg is overleden

door

Lodewijk van den Berg, een in Sluiskil (Zeeland) geboren astronaut en chemisch ingenieur, is zondag op 90 jarige leeftijd overleden. Van den Berg was de eerste in Nederland geboren astronaut, al was hij ten tijde van zijn ruimtevlucht al genaturaliseerd tot Amerikaan . Het overlijden van Van den Berg werd aldus op Twitter gemeld door de Association of Space Explorers, een organisatie voor astronauten en kosmoneuten:

Van den Berg wilde helemaal geen astronaut worden, maar vanwege zijn werkzaamheden als chemisch ingenieur rolde hij toch als 53-jarige in een missie met een space shuttle. De NASA bereidde zich in 1985 voor om met het Vapor Crystal Growth System te vliegen, een lading ontworpen door Van den Berg en zijn collega’s bij EG&G Energy Measurements, om het ‘kweken’ van kristallen te bevorderen. Het 137 uur durende experiment, waarbij het draaide om de groei van een kwikjodidekristal, vereiste dat iemand de voortgang van het kristal aan boord van de shuttle volgde. Dat werd Lodewijk van den Berg. Van den Berg werd op 29 april 1985 gelanceerd, aan boord van de Spaceshuttle Challenger, missie STS-51-B. Na ruim 168 uren (7 dagen) in de ruimte landde hij op 6 mei weer op aarde. Van den Berg was overigens tijdens de terugkeer door de dampkring in slaap gevallen en werd drie minuten voor de eigenlijke landing weer wakker.

In 2013 werd in Sluiskil een beeld onthuld ter ere van zijn prestaties en in 2018 werd in Terneuzen een school naar hem vernoemd, het Lodewijk College. Ook is er een planetoïde naar Van den Berg vernoemd, die draait tussen de planeten Mars en Jupiter en in 3,27 jaar om de zon draait. Bron: Wikipedia + NOS.

