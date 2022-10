Ook Webb heeft de beroemde ‘Zuilen der Schepping’ gefotografeerd

door

De James Webb Space Telescope (JWST, kortweg Webb) heeft met z’n Near-Infrared Camera (NIRCam) de beroemde ‘Zuilen der Schepping’ gefotografeerd. Die pilaren zijn een deel van de Adelaarsnevel (IC 4703), een emissienevel in het sterrenbeeld Slang, op 6500 lichtjaar afstand van de aarde. De Zuilen werden eerder gefotografeerd door Hubble, de voorganger van Webb, eerst in 1995, daarna in 2014. Anders dan Hubble heeft Webb de Zuilen gefotografeerd in infrarood licht. Daarmee zijn veel jonge sterren te zien als roze, rode en karmozijnrode stippen, voorzien van ‘diffractiestekels’, vooral te vinden net buiten de Zuilen. De pilaren of zuilen bestaan uit dichte koele wolken van gas en stof, meest moleculair waterstof. Als die wolken gaan krimpen onder invloed van de zwaartekracht gaan ze in het centrum heter worden en daar kan op een gegeven moment fusie starten, hét moment dat sprake is van een ster.

Aan de rand van sommige zuilen zijn ook golven te zien, die niet eerder waren waargenomen. Die golven ontstaan doordat jonge sterren met hun supersonische straalstromen periodiek gas en stof in de omgeving wegblazen en dan die golven veroorzaken. Dat lijkt op boeggolven, zoals een varend schip in het water kan veroorzaken. De sterren die Webb gefotografeerd heeft zijn soms nog maar een paar honderduizend jaar oud, eh… jong. De totale massa van de drie pilaren wordt geschat op ongeveer 200 zonsmassa’s. Hieronder is een videotour te zien waarin wordt ingezoomd op de door Webb gefotografeerde Zuilen der Schepping.

Bron: Webb.

