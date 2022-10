Dinsdag 25 oktober gedeeltelijke zonsverduistering te zien

door

Op dinsdag 25 oktober 2022, tussen 11:08 en 13:03 uur MEZT (=Midden-Europese Zomertijd), vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats. De Maan, die dinsdag Nieuw is, schuift dan vanaf de Aarde gezien precies voor de Zon langs. Bij helder weer – duim duim – zal vanuit Nederland en België de hele verduistering zichtbaar zijn. Wij zien de eclips als een hap die in eerste instantie uit de rechterkant van de Zon wordt genomen en steeds groter wordt. Halverwege de verduistering bevindt die hap zich aan de bovenkant, en tegen het einde van de eclips verdwijnt deze aan de linkerkant van de Zon. De verduistering duurt bij ons 1,9 uur. Nergens op aarde zal de verduistering totaal zijn. Dit komt omdat de centrale as van de maanschaduw aan de aarde voorbij gaat. De zonsverduistering zal maximaal zijn in Centraal-Siberië, waar op het maximum om 13.00 uur onze tijd 86,2% van de zonnediameter bedekt is.

Lokale gegevens voor een aantal plaatsen in de Benelux

Tijdens het maximum van de eclips, om 12:05 uur, zal 33% van de diameter van de Zon, ofwel 22% van haar oppervlakte, bedekt zijn (zie de afbeelding hiernaast). De Zon staat op dat moment 24° boven de zuidzuidoostelijke horizon en het maximum van de eclips is in onze streken goed zichtbaar. Aangezien de Maan ten noorden langs de Zon trekt, wordt de verduistering groter naarmate je je noordelijker bevindt. Een bedekking van 22% is niet voldoende om het donker te maken in onze streken, maar meer dan genoeg om te worden opgemerkt met het blote oog (zonder vergroting, maar met bescherming). Daarnaast heeft de reductie aan zonlicht invloed op bijvoorbeeld de energieopwekking door zonnepanelen. Ook wanneer 78% van het zonlicht ons bereikt is het direct waarnemen van de Zon schadelijk voor het menselijk oog. Je ogen moeten dus goed beschermd worden als je de zonsverduistering wilt bekijken.

De eenvoudigste oplossing hiervoor is een speciaal eclipsbrilletje van een paar euro. Ga niet kijken met zelfgefabriceerde brillen, chipszakken, CD’s of lasbrillen, want dan is het niet gegarandeerd dat onzichtbare, maar schadelijke ultraviolette straling en infraroodstraling voldoende uitgefilterd wordt. Je kunt wel de zon projecteren bijvoorbeeld met een vergiet, zoals te zien op de afbeelding hierboven. Struikgewas of de bladeren van een boom kunnen ook meerdere afbeeldingen van de zonsverduistering geprojecteerd op de grond opleveren. Kijk je met een verrekijker of telescoop dan moet deze uiteraard voorzien zijn van beschermende zonnefilters.

Hier kan je een overzicht zien waar de zonsverduistering bekeken kan worden, bijvoorbeeld bij diverse sterrenwachten. Bron: Sterrengids 2022 + hemel.waarnemen.com + KNVWS.

Deze astroblog kan je delen: Twitter

Facebook

WhatsApp



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...