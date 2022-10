Ondanks de bewolking was de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien boven Nederland

door

De gedeeltelijke zonsverduistering, die vandaag zo rond 11.07 uur begon en om 13.02 uur eindigde, was ondanks de bewolking goed te zien boven Nederland. Collegablogger Jan Brandt en ik waren in mijn achtertuin in Dordrecht neergestreken om van daaruit met onze telescopen – hij een Russische Maksotov-telescoop, jawel hij durft, en ik een Engelse Newtontelescoop – de eclips te bekijken. Er waaiden continu wolken voorbij, maar dat kon eerlijk gezegd de pret niet drukken, want tussen de wolken door was het allemaal goed gade te slaan en de verduistering was dwars door de wolken ook goed te zien, met de wolken als natuurlijk filter. Uiteraard moesten we wel oppassen om niet met de camera’s in te zoomen als er géén filter voor zat, want dan was het een verplicht reisje naar het Oogziekenhuis. Hierboven zie je zo’n foto, gemaakt met mijn Panasonic DMC-FZ1000. Hieronder een korte video van het einde van de zonsverduistering, toen het ‘laatste contact’ aanstaande was.

Op de zon waren enkele groepjes zonnevlekken te zien, waarvan er één groepje was dat op een gegeven moment achter de maanrand verdween en als het ware ‘opgegeten’ werd door Pacman, eh… door de maan. Hieronder op de foto zie je dat groepje en vlakbij de maanrand, die enigszins gekarteld is door de bergen in de buurt van de zuidelijke maanpool.

Deze foto heb ik mijn mijn smartphone gemaakt, een Samsung Galaxy S21, die ik met een adapter achter het oculair van de telescoop heb gehangen. Door te werken met een Selfie Android afstandsbediening en tijdsvertraging (2s) op de smartphone werden trillingen tot een minimum gebracht. Op Twitter waren de hashtags #zonsverduistering en #eclips vanochtend trending en heel wat mensen hebben hun foto’s met die tags de wereld in geslingerd.

ZIEN: de zonsverduistering in 7 unieke foto’s https://t.co/4Sgto75Gnl — Hart van Nederland (@HartvNL) October 25, 2022

Hieronder een foto van Jan met de apparatuur waarmee we de zonsverduistering hebben waargenomen. Als lezers ook foto’s van de verduistering hebben: laat even weten en stuur ze maar op! Oh ja en nu maar wachten tot 29 maart 2025 voor de volgende gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland.

