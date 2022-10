NASA’s InSight Marslander registreerde 24 december 2021 een grote meteorietinslag

door

Op 24 december 2021 registreerde de Marslander InSight van de NASA een beving op Mars die een kracht van magnitude 4 had. Toen werd gedacht dat het ging om een ‘gewone’ Marsbeving, maar nu blijkt dat het ging om een beving die het gevolg was van een grote inslag van een meteoriet op Mars. Met NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) zijn ze er in geslaagd om de krater te spotten die ontstond bij die inslag, een krater van 150 meter doorsnede in het gebied genaamd Amazonis Planitia. De krater is 21 meter diep en de meteoriet die de inslag veroorzaakte moet waarschijnlijk tussen de 5 en 12 meter groot zijn geweest. Op aarde zou die rots bij z’n passage door de atmosfeer grotendeels opbranden, maar omdat de atmosfeer van Mars maar 1% is van de aardse atmosfeer kunnen meteorieten makkelijker de oppervlakte van Mars bereiken.

Direct buiten de krater zijn op de met MRO’s High-Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) camera gemaakte foto grote brokstukken ijs te zien, die door de inslag naar buiten zijn geworpen. Dat is een goed teken, want het bewijst dat er relatief dicht bij de evenaar van Mars ondergrondse ijsvoorraden te vinden zijn, die gebruikt kunnen worden bij toekomstige bemande Marsmissies, bijvoorbeeld voor drinkwater en brandstof. Op foto’s is te zien dat tot 37 km afstand van de krater door de inslag uitgeworpen materiaal is (zie de foto hieronder).

InSight heeft vaker inslagen van meteorieten op Mars geregistreerd, maar het is nu voor het eerst dat zogeheten oppervlaktegolven werden geregistreerd, seismische golven die zich voortplanten in de korst van de planeet. Sinds de landing november 2018 op Mars heeft InSight al 1318 bevingen op Mars geregistreerd, waarvan een deel ontstond door inslagen van meteorieten. Op 27 oktober werden er in Science twee artikelen gepubliceerd over de inslag van 24 december 2021.

Bron: NASA/JPL.

Deze astroblog kan je delen: Twitter

Facebook

WhatsApp



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...