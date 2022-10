Zaterdag 29 oktober: Nacht van de Nacht

door

Op zaterdag 29 oktober 2022 is weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht, een initiatief van de Nederlandse provinciale milieufederaties. Tijdens de Nacht van de Nacht, als de zomertijd overgaat in de wintertijd, worden er door het hele land evenementen georganiseerd in het donker. Honderden bedrijven en gemeenten doven lichten van gebouwen en reclameverlichting. Dit jaar wordt de Nacht van de Nacht voor de achttiende keer georganiseerd. Kijk hier voor de activiteiten.

Lichtvervuiling

Wij zijn een van de meest verlichte landen ter wereld. Het doel van Nacht van de Nacht is om Nederland donkerder en duurzamer te maken. Al die overbodige verlichting veroorzaakt lichthinder en energieverspilling. Ook raakt het ritme van mensen en dieren verstoord. Mens en dier hebben het natuurlijke ritme van de nacht nodig om uit te rusten, voor hun gezondheid en voor een sterke weerstand. Jaarlijks worden miljoenen trekvogels verstoord of ze sterven door lichthinder. Bron: Nacht van de Nacht.

