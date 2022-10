China maakt zich op voor de lancering van de Mengtian-experimentmodule voor het ruimtestation Tiangong

door

Het derde en laatste element voor het Chinese ruimtestation Tiangong, de experimentmodule ‘Mengtian’ of ‘dromen van de hemel’ is klaar voor lancering. Een 53 meter hoge Lange Mars 5B-raket met daarop getakeld de Mengtian-module werd afgelopen 25 oktober overgebracht van een assemblagegebouw naar het lanceerplatform van het Wenchang Space Launch Center (WSLC), op het eiland Hainan. De lancering zal waarschijnlijk morgen, 31 oktober plaatsvinden. De raket, die zo’n 849.000 kg weegt, werd in twee uur tijd 2,8 kilometer naar het lanceerpad vervoerd. De Mengtian-module is krap 18 meter lang en weegt 20.000 kg, de module zit in een soort van huls bovenop de LM-5B-raket. De Mengtian zal zich voegen bij de kernmodule Tianhe (bet. ‘harmonie der hemelen’), en de Wentian (bet. ‘vragen aan de hemel’), de andere laboratoriummodule, die op 24 juli j.l. gelanceerd is. Het gehele gevaarte draait op zo’n kleine 400 km hoogte om de Aarde. Met de ‘Mengtian‘ is het Chinese ruimtestation Tiangong (bet. ‘hemels paleis’) voltooid, zie ook deze Astroblog. Momenteel is de Tianhe bemand, er zijn drie Shenzhou 14-missie-astronauten of beter gezegd ’taikonauten’ aan boord. Volgende maand zal de eerste bemanningswisseling aan boord plaatsvinden, wanneer de Shenzhou 14-taikonauten aan boord de bemanning van de Shenzhou 15 verwelkomen. De Shenzhou 15-missie zal gelanceerd worden vanuit Jiuquan in de Gobi-woestijn. De enorme eerste trappen van de drie eerder gelanceerde Lange Mars 5B-raketten zijn in een baan om de Aarde gekomen en maakten een opvallende ongecontroleerde terugkeer of re-entry, ongeveer een week na de lancering. De terugkeer van de eerste trap van de LM-5B in juli j.l. werd opgemerkt in o.a. Maleisië en Indonesië, zie ook deze Astroblog van 26 juli j.l. over deze ongecontroleerde terugkeer naar de Aarde.

Van de 50 geplande Chinese lanceringen voor 2022 stonden er zes missies op de agenda die betrekking hebben op het ruimtestation Tiangong. Twee bemande missies, de Shenzhou 14 en 15, twee vracht- of ‘Tianzhou’-missies, en twee laboratoriummodule-missies. Een vracht- en een bemanningsmissie (Tianzhou 4 en Shenzhou-14) zijn reeds uitgevoerd. De experimentmodules, Wentian en de Mengtian, zijn voornamelijk ontworpen om wetenschappelijke experimenten in te doen. De Wentian heeft ook nieuwe luchtsluisfaciliteiten voor ruimtewandelingen of ‘extravehicular activities’ (EVA’s), en bracht een tweede, kleinere robotarm mee om toe te voegen aan het station. De grote robotarm op de Tianhe zal de nieuwe module a.h.w. vangen, en in positie brengen nadat het bij de Tianhe is aangemeerd. De Wentian zal tevens dienen als back-up van de Tianhe-kernmodule. Het Chinese ruimtestation zal, eenmaal voltooid, kleiner en minder zwaar zijn dan het ISS. Het ISS zou op aarde naar schatting zo een 460 ton wegen, Tianhe zal, eenmaal voltooid, ongeveer een vijfde zo zwaar zijn. Maar China zet vol in op wetenschappelijke experimenten aan boord van de Tianhe. Het station zal 14 interne experiment-rekken bevatten en meer dan 50 externe dockingpunten om instrumenten te plaatsen voor experimenten in de ruimteomgeving. Er zijn zo’n 1000 experimenten geselecteerd, en bij deze selectie zijn er ook enkele internationale experimenten verkozen om op de Tianhe uitgevoerd te worden, dit in het kader van een programma dat wordt uitgevoerd door de VN/UNOOSA, zie hier de verkozen experimenten, i.s.m. het CNSA (Chinese National Space Agency). De levensduur van het ruimtestation wordt geschat op 10–15 jaar.



Het Tiangong-programma

‘Tiangong’ is de naam van het ruimtestationprogramma van China, en voluit heet het ‘Project 921 Tiangong Program’. Tiangong zal bestaan uit drie hoofdcomponenten – een kernmodule die is bevestigd aan twee ruimtelaboratoria – met een gecombineerd gewicht van bijna 70 ton. De 18 meter lange Tianhe-kernmodule werd op 29 april 2021 gelanceerd op een LM-5B-raket. De Tianhe bevat een woon- en servicemodule, en een dockingpunt. Vanaf Wenchang werden er vervolgens twee Tianzhou-vrachtmissies, in resp. mei en september 2021, naar het ruimtestation gelanceerd. De Tianzhou-2 was het eerste constructie-element dat aan Tianhe werd gevoegd. In juni 2021 werden er drie taikonauten op de Shenzhou-12-missie naar Tianhe gelanceerd. Ze bleven drie maanden. Het station zal uiteindelijk een T-vorm krijgen en het doel is eind 2022 volledig operationeel te zijn. Volgende maand zal dan, zoals gezegd, ook de eerste Chinese bemanningswisseling plaats gaan vinden wanneer de Shenzhou-15 met aan boord drie taikonauten, zich bij de, bemanning van de Shenzhou-14 zal voegen. Voor het eerst zal China dan zes astronauten tegelijkertijd in een baan om de aarde hebben. De Shenzhou-13-missie, werd vanaf de lanceerbasis Jiuquan op 16 oktober 2021 uitgevoerd, in april j.l. maakten deze ’13’-missie, een eerste zogeheten ‘snelle’ terugkeer naar de Aarde in een Shenzhou, wat inhield dat de bemanning in slechts enkele uren na het loskoppelen van de Tianhe landde op aarde, i.p.v. er 24 uur of langer over te doen. China bouwt ook een telescoop voor het ruimtestation, de Chinese Space Station Telescope. De CSST zal dezelfde resolutie hebben als de Hubble, maar met een gezichtsveld dat 300 keer groter is, waardoor het in ongeveer tien jaar tijd 40 procent van de hemel kan overzien. De lancering staat gepland voor 2024. Bronnen; China Space Daily, Space.com, Andrew Jones, Weixin.qq, SpaceTrackOrg, DongFangHour.com, Futurism, Xinhua



