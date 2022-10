De VS uit zijn zorgen over uitbreiding Chinese grondstations in Zuid-Amerika

Het CSIS-rapport meent dus dat de VS alert moet zijn op de ondoorzichtigheid, de intenties en de organisatie van de Chinese ruimtevaartactiviteiten in dit continent. Zo worden veel van China’s grondstationactiva, waaronder een vloot van ‘Yuanwang’ volgschepen, gecontroleerd door de China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC), onderdeel van PLASSF, en met name de gang van zaken rond het Espacio Lejano, een grondstation in Neuquén , Argentinië, eigendom van het CLTC, werd met argusogen bekeken. Een contract tussen de twee regeringen bepaalt dat Argentinië de normale activiteiten die tijdens de 50-jarige overeenkomst op het station worden uitgevoerd, niet ‘onderbreekt of onderbreekt’. Geciteerd wordt een Amerikaanse commandant van het U.S. Southern Command, dat het station in Neuquén, dat antennes met een diameter van 35 meter en een diameter van 13,5 meter omvat, de mogelijkheid zou kunnen hebbenPerikelen met China’s grondstations zijn elders opgedoken, waarbij de SSC er in 2020 voor koos om de contracten voor het leveren van diensten aan China via een station in Australië niet te verlengen. In juli j.l. ontstond er een diplomatiek incident toen India protesteerde tegen de verwachte aankomst van het Chinese Yuanwang 5-ruimtevolgschip in een haven in Sri Lanka. De Yuanwang-schepen, voor de ondersteuning van lanceringen naar de ruimte, zijn nodig mede vanwege een gebrek aan vitale grondinfrastructuur in andere landen. Grondstations zijn, gezien hun geografisch verspreide aard, vaak onderhevig aan geopolitieke spanningen en zorgen, en zullen in de toekomst een twistpunt zijn, met name in de context van de betrekkingen tussen de VS en China.