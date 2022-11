door

Een internationaal team van sterrenkundigen heeft gebruikmakend van de ‘Dark Energy Camera’ (DEC) verbonden aan de Victor M. Blanco telescoop in Chili een nieuwe ‘potentieel gevaarlijke’ planetoïde ontdekt, het grootste potentieel gevaarlijke object dat de afgelopen acht jaar is ontdekt. De planetoïde heet 2022 AP7 en hij is zo’n 1,5 km in doorsnede. Hij draait in ongeveer vijf jaar om de zon en die korte omlooptijd geeft al aan dat hij zich dicht bij de zon bevindt. In z’n huidige baan komt 2022 AP7 niet dichterbij de aarde dan enkele miljoenen kilometers afstand, aldus Scott Sheppard (Carnegie Institution for Science), de leider van het team. Er bestaat een zeer kleine kans dat 2022 AP7 ooit in de toekomst met de aarde in botsing komt. Daarbij speelt een rol dat de planetoïde dicht bij de zon staat, ver binnen de baan van de aarde en dat de zon een grote invloed uitoefent op z’n baan. Hij werd ontdekt tijdens ‘schemeringswaarnemingen’ met de DEC camera, d.w.z dat de waarneming gedaan wordt in een zeer kort tijdsbestek van slechts tien minuten, zeer kort na zonsondergang of voor zonsopkomst.

Planetoïden zoals 2022 AP7 behoren tot de klasse der Atria planetoïden en vanwege hun nabijheid tot de zon kunnen ze alleen in de schemering worden gezien en bestudeerd. Probleem om ze te ontdekken en bestuderen is niet alleen die korte waarneemperiode en het hinderlijke zonlicht, maar ook dat ales dicht bij de horizon staat en de telescoop dan door veel kilometers aardse atmosfeer moet turen. Samen met 2022 AP7 werden nog twee andere potentiële aardscheerders ontdekt, te weten 2021 LJ4 en 2021 PH27. maar hun baan zal nooit in de buurt van die van de aarde komen.

Er zijn pakweg 30.000 planetoïden bekend die in de buurt van de aarde kunnen komen en 850 daarvan zijn groter dan een kilometer. Tot nu toe zijn er zo’n 25 Atria-planetoïden bekend, die volledig binnen de aardbaan gelegen zijn (sommigen zelfs binnen de baan van Venus). Geen daarvan zal komende honderd jaar een bedreiging voor de aarde vormen. Hier is het vakartikel over de ontdekking van de planetoïde 2022 AP7, verschenen in The Astronomical Journal, 164, 168. Bron: NOIRLab.

