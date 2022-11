ALMA in Chili getroffen door een cyberaanval

De Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) heeft bekendgemaakt dat afgelopen zaterdag 29 oktober om 06.14 uur plaatselijke tijd de computers van het ALMA (‘Atacama Large Millimeter Array’) observatorium in Chili getroffen werden door een cyberaanval. Dat zorgde ervoor dat de astronomische waarnemingen moesten worden gestopt en de website van ALMA plat lag. Er zijn door de aanval beperkte e-maildiensten op het observatorium. De dreiging is inmiddels onder controle en de IT-specialisten van ALMA werken er hard aan om de getroffen systemen te herstellen. De aanval bracht de ALMA-antennes en de wetenschappelijke gegevens niet in gevaar. Nog niet bekend is wanneer terugkeer naar de reguliere activiteiten mogelijk is.

ALMA Services Affected by Cyberattack | Last Saturday, October 29, at 6:14 AM, the ALMA observatory in Chile suffered a cyberattack on its computer systems, forcing the suspension of astronomical observations and the public website.

