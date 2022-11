Cluster van sterrenstelsels ontdekt dat schuilgaat achter de Melkweg

door

Een team van sterrenkundigen heeft aanwijzingen gevonden voor het bestaan van een cluster sterrenstelsels, dat schuilgaat achter een deel van het Melkwegstelsel. Middels het zogeheten VVV Survey project, dat staat voor de VISTA Variables in the Via Lactea, wordt de melkweg grondig bestudeerd, niet in visueel licht, maar in het nabje infrarood deel van het EM-spectrum. Daniela Galdeano (Universidad Nacional de San Juan in Argentinië) en haar collega keken met Gemini South 8.1-meter telescoop in Chili naar de zogeheten ‘Zone of Avoidance’ (ZOA), het gebied in het centrale deel van de melkweg dat het dichtst bevolkt is met gas- en stofwolken, die het licht van erachter liggende objecten tegenhouden. Die ZOA neemt pakweg 10% in beslag van de donkere nachthemel en niet bekend is wat zich daar allemaal achter bevindt. Maar dankzij de IR-straling kan men door die wolken heen turen en zien wat er achter ligt. En zo kwam men op het spoor van VVVGCl-B J181435-381432, een nog niet eerder bekende extragalactische cluster van sterrenstelsels. In totaal werden 58 kandidaat-sterrenstelsels van het cluster geïdentificeerd en daarvan werden er vijf spectroscopisch verder onderzocht, welke je op de afbeelding bovenaan ziet. De roodverschuiving van het cluster blijkt naar schatting z=0,225 te zijn, hetgeen overeenkomt met een afstand van 3 miljard lichtjaar. De massa van het cluster wordt geschat op ruim 4 x 10¹³ zonsmassa.

Meer informatie is te vinden in Daniela Galdeano et al, Unveiling a new structure behind the Milky Way, arXiv (2022), te verschijnen Astronomy & Astrophysics.

Bron: Phys.org.

