Radboud Radio Lab en ATG Engineering werken samen voor ESA maanmissie

Het Radboud Radio Lab van de Radboud Universiteit en technologiebedrijf ATG Europe gaan intensiever samenwerken om een radiotelescoop te bouwen aan de achterkant van de maan. Deze samenwerking valt binnen het grotere programma van de European Space Agency (ESA) voor meerdere missies naar onder andere de maan.

Als onderdeel van ESA’s grote missieprogramma Terrae Novae coördineert Radboudastronoom Marc Klein Wolt een zogenaamd ‘topical team’. Dit team, dat onder meer bestaat uit vijftig internationale wetenschappers, zet zich in om een radiotelescoop te bouwen aan de achterkant van de maan. Deze telescoop moet het mogelijk maken voor astronomen om radiostraling te meten afkomstig uit het heelal vlak na de oerknal. Hiermee hopen ze meer te weten te komen over hoe het heelal zich heeft ontwikkeld vanaf dat moment.

‘ATG Europe was al onderdeel van ons team, maar nu gaan we intensiever samenwerken en krijgt het bedrijf een grotere rol’, vertelt Marc Klein Wolt. ‘We gaan samen werken aan nieuwe technologieën, zoals opblaasbare structuren, flexibele zonnecellen en lichtgewicht electronica die het moet overleven in de extreme condities op de maan.’

‘Het project lijkt op dit moment een uitdagend idee, maar het kan in de toekomst fungeren als vlaggenschipproject voor het Europese exploratieprogramma’, zegt Gian Carlo Coletta, CEO van ATG Europe.

Naar verwachting reist de ESA-lander met de antennes rond 2033 af naar de achterkant van de maan. Maar al iets eerder, ongeveer in 2028, is er ook een missie gepland naar de zuidpool van de maan, vertelt Klein Wolt. ‘Daar is ook al plaats gereserveerd voor ons om een kleine telescoop mee te sturen, waarmee we kunnen testen. De eerste studies daarvoor zijn nu bijna klaar.’

Naast het werk dat Klein Wolt en zijn collega’s doen voor de ESA-missies, is hij in gesprek met collega’s van het Amerikaanse NASA om te onderzoeken of de Nederlandse antennes ook meegestuurd kunnen worden op hun missies naar de maan. Bron: Radboud universiteit.

