Vermiste Britse sterrenkundige na twee maanden zoeken dood aangetroffen in Chili

Deze week maakte de Universiteit van Warwick in een verklaring bekend dat de Britse sterrenkundige Tom Marsh, die sinds 16 september na z’n aankomst in Chili werd vermist, dood is aangetroffen. Marsh werkte al bijna twee decennia voor de universiteit en hij is deskundige in dubbelsterren. Op 14 september kwam hij aan in Chili om daar onderzoek te doen en hij ging toen naar het La Silla observatorium van de European Southern Observatory’s (ESO) in de Atacamawoestijn in Chili. Sinds 16 september werd niets meer van Mars vernomen. Een meegereisde student waarschuwde de politie dat Marsh niet was komen opdagen bij een geplande astronomische bijeenkomst. De politie startte toen een onderzoek om hem in het bergachtige gebied te vinden, hetgeen resulteerde in de vondst van zijn lichaam op donderdag 10 november. Het lichaam van Marsh werd op 3,2 km afstand van het observatorium aangetroffen. De ESO noch de Universiteit van Warwick hebben duidelijk gemaakt hoe Marsh precies is overleden. Marsh was getrouwd en had twee kinderen. Zijn vrouw en kinderen waren ook in Chili toen het nieuws over Marsh bekend werd gemaakt. In 2018 had hij de Herschel Medal ontvangen van de Britse Royal Astronomical Society voor z’n verdiensten in het vakgebied der dubbelsterren. In 2016 had collegablogger Olaf van Kooten deze Astroblog over onderzoek aan een dubbelstersysteem met een witte en rode dwerg, waarvan Tom Marsh de hoofdonderzoeker was. Marsh was 60 jaar. Bron: Space.com.

