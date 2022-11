De WK-stadions in Qatar gezien vanuit de ruimte

door

Vandaag begint het WK voetbal in Qatar, de 22e keer dat de wereldkampioenschappen worden gehouden. Een omstreden WK zoals iedereen weet, want van de acht stadions waar het WK zijn gehouden zijn er zeven na 2010 gebouwd en bij die bouw zijn volgens Amnesty International meer dan 6000 migranten om het leven gekomen. De meeste stadions liggen in Doha, de hoofdstad van Qatar, de rest ligt er maximaal 54 km vandaan. Na het WK zullen zeven stadions worden omgebouwd tot hotel, gemeenschapsruimte, kleinere sportfacliteiten of worden afgebroken, één stadion blijft zoals het is, het Khalifa International Stadium (Nederland speelt daar z’n tweede wedstrijd tegen Equador) . De NASA heeft alle acht stadions vanuit de ruimte gefotografeerd met de Landsat 9 — OLI-2 en het resultaat daarvan zie je hierboven – dubbelklikken om de foto te verqatariseren tot een megaexemplaar van 5180 bij 5180 pixels. Bron: Earthobservatory.

