Hubble brengt een golvende kosmische wolk in beeld: CB 130-3

Sterrenkundigen hebben met behulp van Hubble’s Wide Field Camera 3 (WFC3) op prachtige wijze CB 130-3 gefotografeerd, een dichte, donkere, compacte moleculaire wolk van gas en stof in de ruimte. De koolstofrijke wolk ligt in het sterrenbeeld Slang (Serpens), 625 lichtjaar van ons vandaan, en hij lijkt te golven voor een veld van achtergrondsterren. Dichte kernen zoals CB 130-3 zijn dé geboorteplekken van sterren, wolken die onder invloed van de zwaartekracht plaatselijk kunnen inkrimpen en dan kan de temperatuur op een gegeven moment zo hoog worden dat de waterstof, het lichtste element in het heelal, tot fusie kan komen en de wolk als ‘ster’ kan schijnen. Sterker nog: we zien diep in CB 130-3 een compact object dat op het punt staat een ster te worden, de lichte vlek in het midden van de donkere kern. De dichtheid van CB 130-3 is niet constant: de buitenranden van de wolk bestaan ​​uit slechts ijle slierten, terwijl CB 130-3 in de kern het achtergrondlicht volledig uitwist. Bron: NASA.

