Sterrenkundigen nemen het intra-groepslicht tussen sterrenstelsels waar

Door gebruik te maken van een nieuwe techniek zijn sterrenkundigen er in geslaagd om het zogeheten intra-groepslicht waar te nemen, de uiterst zwakke gloed tussen sterrenstelsels. Dankzij die waarnemingen is men in staat om meer te weten te komen over de geschiedenis van de ‘verweesde’ sterren die zich in die intergalactische ruimte tussen de sterrenstelsels bevinden. Cristina Martínez-Lombilla (University of New South Wales) en haar team bestudeerden een groep sterrenstelsels 2,5 miljard lichtjaar van ons vandaan. Het intra-groepslicht tussen die sterrenstelsels is uiterst zwak, de helderste delen ervan zijn zo’n vijftig keer lichtzwakker dan de donkerste nacht op aarde. Met een nieuwe ‘Python-based’ techniek, waarbij andere lichtbronnen dan het intra-groepslicht op de foto worden weggefilterd, kon men naast het intra-groepslicht ook de sterren in het brongebied bestuderen. Daar komt uit naar voren dat die sterren jonger zijn en minder ‘metalen’ (alles wat zwaarder is dan helium noemen de sterrenkundigen metalen) bevatten dan sterren in de sterrenstelsels zelf. Men noemt die sterren ook wel ‘anachronostisch’, omdat ze qua leeftijd afwijken van de sterren in de sterrenstelsels. Dat heeft te maken met de wijze waarop ze in de ruimte tussen de stelsels terecht zijn gekomen: als gevolg van de getijdewerking door de zwaartekracht als stelsels in elkaars buurt komen ontstaan er hele slierten van gas, stof en sterren en die slierten komen dan in de intergalactische ruimte tussen de stelsels terecht. Uit het onderzoek komt naar voren dat de kenmerken van de ‘verweesde’ sterren in de ruimte tussen de stelsels meer lijken op hetgeen ze hebben aangetroffen in de nevelige staart van een sterrenstelsel dat verder weg staat.

And here it is… after a pandemic, a baby, and moving to (literally) the other side of the world 😍

Take a look at our beautiful paper on the study of the intra-group light in a GAMA group of galaxies at z=0.2 using @SubaruTel_Eng HSC-PDR2 data. https://t.co/Jkl696rlfY — Cristina Martínez-Lombilla (@cmlombilla) November 24, 2022

Meer informatie vind je in het vakartikel van Cristina Martínez-Lombilla et al, Galaxy And Mass Assembly (GAMA): extended intragroup light in a group at z = 0.2 from deep Hyper Suprime-Cam images. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2023; 518 (1).

Bron: UNSW.

