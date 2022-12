Orion capsule van de Artemis I missie zondag geland in de Grote Oceaan

door

Precies vijftig jaar nadat twee astronauten (Eugene Cernan en Harrison Schmitt) van de Apollo 17 op de maan landen kwam de onbemande Orion capsule van de drie weken durende Artemis I missie terug op aarde en wel met een plons in de Grote Oceaan. Met een snelheid van maar liefst Mach 32, da’s 32 keer de geluidssnelheid (bijna 40.000 km/u, hoger dan de snelheid waarmee satellieten vanuit ‘Low earth orbits’ (LEO) de atmosfeer induiken, dook de Orion capsule zondag 11 december de aardse atmosfeer in. Onderweg liep de temperatuur op tot maar liefst 2.760 °C, waarna Orion bungelend onder de parachutes om 18.40 uur Nederlandse tijd neerkwam in de oceaan voor de kust van Baja California vlakbij het Guadalupe eiland. Dat was bijna 500 km naast de oorspronkelijk geplande plek waar ‘ie zou neerkomen, hetgeen te maken had met de weersomstandigheden. Hieronder beelden van de landing.

In 2024 willen ze de Artemis II missie gaan doen en die zal wel bemand zijn en wel met vier astronauten, die net als de Artemis I missie een rondje om de maan zullen vliegen. Artemis III, gepland voor 2025, moet dan astronauten op de maan brengen, waaronder de eerste vrouw die op de maan zal landen. Bron: NASA.

