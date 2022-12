Perseverance heeft het geluid van een toevallig passerende wervelwind op Mars opgenomen

door

De Perseverance Marsrover, die zich sinds 18 februari 2021 in de Jezerokrater op Mars bevindt, heeft een microfoon aan boord om geluiden op te nemen. En laat hij daar nou net het geluid van een toevallig passerende werveldwind mee hebben opgenomen. Die microfoon staat niet continu aan, dat kost teveel stroom, maar iedere dag wordt er drie minuten geluid opgenomen. Dat het geluid van een wervelwind op 27 september 2021 werd opgenomen, die recht over de Perseverance rover ging, is dan ook een kwestie van geluk, de microfoon had ook uit kunnen staan. Gaat er een wervelwind op aarde over je heen, dan blijft er meestal weinig heel van wat er dan op de grond staat. Maar op Mars is dat anders. Het ging die datum om een stofhoos en die had een snelheid van zo’n 40 km/u. Op zich redelijk snel, maar het verschil zit ‘m vooral in de luchtrdruk, die is pakweg 1% van de druk in de aardse atmosfeer. Vandaar dat de Perseverance rover ongestoord z’n werk kon doen en het geluid kon opnemen, aldus de analyse die Roger Wiens (Purdue University’s College of Science) en z’n team hebben gedaan van de verzamelde gegevens.

De metingen laten zien dat toekomstige astronauten op Mars zich niet ongerust hoeven te maken over winden op Mars. In films zien we nog wel eens alles wegvagende stofstormen op Mars, zoals in The Martian, waarin Mark Watneys het zwaar te verduren krijgt met zo’n storm, maar dat blijkt in de praktijk reuze mee te vallen. De wind heeft zelfs een voordeel voor Marsmissies: dat de Marsrovers Opportunity en Spirit het veel langer uithielden dan gepland kwam omdat het stof op hun zonnepanelen regelmatig werd weggeblazen door de wind.

Hieronder een video met daarin beelden van de stofhoos én het opgenomen geluid.

Meer informatie vind je in het artikel van Naomi Murdoch et al, The sound of a Martian dust devil, Nature Communications (2022).

Bron: Phys.org.

