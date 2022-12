Meer over de zwaarste beving op Mars, geregistreerd door InSight

door

We hadden het er in mei dit jaar al over: de door NASA’s InSight Marslander geregistreerde beving op de Rode Planeet, die op 4 mei 2022 plaatsvond en die de zwaarste Marsbeving was die inSight had gemeten. Taichi Kawamura (Institut de physique du globe de Paris) en z’n team hebben alle gegevens van de beving helemaal nageplozen en alle details ervan uitgezocht. De resultaten daarvan zijn deze week gepubliceerd in Geophysical Research Letters. Het blijkt dat de beving van 4 mei vijf keer zo sterk was als de vorige recordhouder-sterkste Marsbeving, dat was de beving die op 25 augustus 2021 werd geregistreerd, ook door InSight. De 4-meibeving blijkt net zoveel energie te hebben gehad als alle voorgaande bevingen die door inSight waren geregistreerd – sinds de start van z’n metingen eind 2018 heeft inSight al meer dan 1.300 bevingen op Mars geregistreerd. De beving van 21 augustus 2021 had een sterkte van 4,2, die van 4 mei 2022 van 4,7. Het was voor het eerst dat bij een beving ook oppervlaktegolven werden geregistreerd, golven die zich voortplanten door de korst en het bovenste deel van de mantel van Mars. De golven zijn een paar keer de hele planeet overgegaan. De golven van de 21-8-2021 beving duurden zo’n tien uur.

Het vreemde van de beving van 4 mei was dat z’n epicentrum gelegen was buiten de Cerberus Fossae regio, de regio die seismologisch gezien het meest actief is op Mars. Het epicentrum lag zo’n 2.000 km van inSight vandaan, maar de kracht van de beving was zo sterk dat de seismometer bijna overbelast (Engels: ‘oversaturated’) raakte. Er lijkt voor de beving geen bekende specifieke geologische plek te zijn, die de beving veroorzaakte. Mogelijk dat de beving dieper in Mars ontstond. Marsbevingen worden vaak verdeeld in twee verschillende typen: bevingen met hoogfrequente golven die worden gekenmerkt door snelle maar kortere trillingen en die met lage frequentie, wanneer het oppervlak langzaam maar met een grotere amplitude beweegt. Deze seismische gebeurtenis van 4 mei is zeldzaam omdat het kenmerken vertoonde van zowel hoog- als laagfrequente aardbevingen. Bron: AGU.

