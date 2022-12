Schrikkelseconde wordt afgeschaft in 2035

door

Recent hebben wetenschappers op een bijeenkomst van het Bureau international des poids et mesures (BIPM) in Parijs besloten om in 2035 de schrikkelseconde af te schaffen. Een schrikkelseconde is een seconde die aan de kalenderdatum/tijd toegevoegd wordt om het verschil in lengte tussen de gemiddelde zonnedag (Universal Time 1, kortweg UT1) en de op de atoomklok gebaseerde periode van precies 24 uur (Coordinated Universal Time – UTC) te corrigeren. UT1 hangt af van de rotatie van de aarde en omdat die rotatie licht varieert, onder andere door de getijdewerking van de maan en door zware aardbevingen, ontstaat er een verschil, dat pakweg een minuut per eeuw is, een uur per 5000 jaar. Sinds de invoering van dit systeem in 1972 zijn in totaal 27 schrikkelseconden toegevoegd, telkens als het verschil groter dan 0,9 seconde werd, de laatste schrikkelseconde is eind december 2016 toegevoegd.

Probleem met de schrikkelseconde is dat systemen er slecht mee om gaan, de computers die gebruikt worden in de luchtvaart, energiesystemen, de bankwereld en zelfs in de centra waar ze grote telescopen bedienen, kunnen van slag raken door de extra seconde. Het vergt veel internationale coördinatie om de schrikkelseconde wereldwijd telkens zonder problemen in te voeren. Vandaar het voorstel nu om de schrikkelseconde af te schaffen en wel in 2035. Het verschil tussen UT1 en UTC zal daarmee uiteraard blijven bestaan en steeds groter worden, maar ze willen dat nu eens per eeuw of zelfs langer oplossen, met een langere schrikkelduur. Bron: Space.com.

