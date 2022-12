Astronieuws-hoogtepunten 2022! Godspeed 2023!

door

Het jaar 2022 was weer, heel letterlijk, een bewogen jaartje, op het gebied van ruimtevaart en astronomie. ‘Wat vond je nu de ‘astro-gebeurtenis’ van het jaar?’ werd mij onlangs gevraagd. In een split-second ben ik dan toch geneigd om de recente Artemis-1 maanmissie van NASA te noemen, maar de keus is m.i. heel lastig daar er dit jaar veel zeer bijzondere ruimtevaartmissies en kosmische gebeurtenissen waren. Een heel kleine greep; in september j.l. werd de asteroïde-afbuigsingsmissie DART gelanceerd en verliep succesvol, en China voltooide dit jaar zijn ruimtestation Tiangong 3 met de Wentian en Mengtianmodules. En meer recent is de eerste Arabische maanmissie ooit gelanceerd met aan boord de maanrover ‘Rashid’ van de Verenigde Arabische Emiraten, en een Japanse maanlander. Verder waren er de adembenemende foto’s van de ‘Zuilen der Schepping’, genomen door de James Webb ruimtetelescoop, en ook veel, in mijn ogen, zeer boeiend nieuws over nieuw ontdekte exoplaneet-‘waterwerelden’. De meest bijzondere gebeurtenissen en missies zijn in Astroblogs vastgelegd, het merendeel van Arie’s hand, en zo’n zestigtal dit jaar van mijn hand.

En om even in de sfeer van ‘volg-het-water’ te blijven; op 21 augustus 2018 schreef ik de blog getiteld ‘Meer waterwerelden onder exoplaneten‘, waarin gesteld werd dat waterwerelden voorbij het zonnestelsel vaker voorkomen dan door onderzoekers eerder werd aangenomen. Uit onderzoek o.l.v. prof Li Zeng (Harvard) bleek dat ongeveer 35 procent van alle bekende exoplaneten die twee tot vier keer zo groot zijn dan de Aarde, waterrijk zouden moeten zijn. Deze verre waterwerelden zijn waarschijnlijk gevormd op dezelfde manier als de kernen van reuzeplaneten als Jupiter, Saturnus en Uranus. Op 11 september 2019 schreef Arie, over de exoplaneet K2-18b; “Er is eindelijk een exoplaneet ontdekt in de leefbare zone waar ook daadwerkelijk water is gevonden, in ieder geval waterdamp, en mogelijk zelfs vloeibaar water.” Een deel van de gevonden exoplaneten bevindt zich in de zogeheten ‘leefbare zone’ (Eng. ‘Goldilocks zone), van de moederster, de zone waar de temperatuur hoog genoeg is voor vloeibaar water. En op 21 oktober 2020 schreef ik over de ontdekking van een kolossale waterwereld; een exoplaneet die mogelijk 80 x meer water bevat dan onze Aarde en een zeer diepe oceaan. En Canadese onderzoekers hebben dit jaar gepubliceerd over de mogelijk zeer waterrijke exoplaneet TOI-1452b, deze exoplaneet staat op ‘slechts’ 100 lichtjaar van de Aarde. De exoplaneet draait om zijn moederster (van een binair systeem), dat zich bevindt in het sterrenbeeld Draak. zie ook de onderzoekspublicatie in The Astronomical Journal,

En tot slot nog even aangestipt, Arie’s recente Astroblog over de ontdekking van twee exoplaneten die mogelijk voor het grootste gedeelte bestaan uit water. Het onderzoeksteam van het Trottier Institute for Research on Exoplanets (iREx), vond het tweetal mogelijke waterwerelden bij de rode dwergster Kepler-138 (zie foto boven), die op 218 lichtjaar afstand van de Aarde staat. Uit gecombineerde data van de Kepler-, Hubble- en Spitzer-telescopen concludeerde het team dat zowel Kepler-138c als Kepler-138d veel water zouden moeten bevatten.

Nieuw onderzoek naar leven in de waterpluimen van Enceladus en Europa

NASA heeft dit jaar een nieuw instrument gepresenteerd ontworpen om autonoom leven ‘leven-zoals-wij-dat-kennen’ te kunnen gaan detecteren in de pluimen van waterdamp op enkele manen in ons zonnestelsel. IJzige manen zoals Enceladus (maan van Saturnus), en Jupiter’s Europa, worden door onderzoekers als lang aangewezen als ’toplocaties’ in het zonnestelsel waar leven zou kunnen bestaan. De bovengenoemde manen hebben beiden verborgen oceanen van vloeibaar water met potentieel bewoonbare omstandigheden onder hun ijzige ‘verpakking’, maar het zal lastig zijn om deze oceanen door het dikke ijspak te bereiken. NASA wil monsters gaan nemen van de waterdamppluimen van Enceladus en Europa. De pluimen werden in 2006 met behulp van data van de Cassini-sonde ontdekt. Het nieuwe instrument ‘Ocean Worlds Life Surveyor’ (OWLS), gaat autonoom watermonsters verzamelen en analyseren (m.b.v. een achttal instrumenten), terwijl ze door de pluimen vliegt van Enceladus. Het doel is te zoeken naar micro-organismen die de geisers mogelijk de ruimte in hebben gespoten. Cassini vloog wel door deze pluimen, maar bezat geen instrument voor onderzoek naar potentieel leven in de pluimen. Elke toekomstige missie met OWLS zou anders zijn, meent het JPL-ontwerpteam. Vanwege de grote afstanden die de Aarde van Saturnus en Jupiter scheiden, is de bandbreedte voor het terugzenden van gegevens laag. Daarom moet OWLS grote hoeveelheden gegevens gaan verzamelen, deze autonoom analyseren en dan alleen de relevante resultaten terugsturen naar de Aarde. zie hier de publicatie van NASA over OWLS. Voor de JUICE en de Europa-clipper missies komt OWLS te laat, maar voorgestelde projecten zijn ‘Orbitlander’ en de Enceladus-missie van Breakthrough Initiatives.

Testen met OWLS in het extreem zoute Mono Lake in Californië, waarvan wetenschappers denken dat het niet al te veel lijkt op de zoute wateren van de oceanen van Europa en Enceladus, hebben met succes het leven in het Californische meer ‘ontdekt’. Geminiaturiseerd is OWLS klaar om de ijzige manen te onderzoeken, aldus de ontwerpers van OWLS

Voor mij, ik hou een bescheiden blogpauze tot eind dit jaar, i.v.m. een klusreces. Rest mij nog met deze eindejaarsblog alle lezers en auteurs van Astroblogs een zeer voorspoedig en ‘Astronieuwsrijk’ 2023 toe te wensen! Met een virtueel glas Aards levenselixer , genaamd ‘bubblewater’! Bronnen; Space.com , NASA/JPL, UniverseToday, FilmTotaal

