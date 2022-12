’t Is vermoedelijk over en uit met InSight op Mars – hier z’n allerlaatste foto

door

NASA’s InSight Marslander reageert sinds 18 december niet meer op signalen die vanaf het vluchtleidingscentrum op Aarde worden verzonden en daarmee lijkt het einde bereikt te zijn van InSight, die sinds 26 november 2018 op Mars verbleef. Daar in het gebied Elysium Planitia, een vlakte nabij de evenaar, deed InSight (voluit: Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) onderzoek aan de geologische activiteit van Mars, onder andere met zijn seismograaf. Met name die seimograaf was erg succesvol, er werden sinds de landing meer dan 1300 bevingen op Mars geregistreerd, de meeste door geologische activiteiten vanuit het binnenste van Mars, enkele ook door inslagen van grote meteorieten. De experimenten met de boorhamer (de ‘mol’) waren minder succesvol, in plaats van de geplande diepte van 5 meter kwam die niet verder dan een diepte van 35 cm.

Het grote probleem waar InSight mee kampte was energiegebrek: de laatste maanden was de stroomtoevoer door de zonnepanelen sterk teruggelopen, omdat ze onder een dikke laag stof zitten. InSight is een lander en geen rover, dus hij staat stil en beweegt niet, zodat het stof er niet af kan vallen. De wind ter plekke is ook zo gering – helaas voor InSight – dat het niet de stof van de zonnepanelen kan blazen. De lander heeft een eigen Twitter-account en gisteren plaatste hij vermoedelijk zijn laatste tweet met nog één allerlaatste foto.

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ — NASA InSight (@NASAInSight) December 19, 2022

Vorige maand blikte de InSight op Twitter al terug op zijn actieve jaren op Mars en dat deed ‘ie als volgt:

I’ve been lucky enough to live on two planets. Four years ago, I arrived safely at the second one, to the delight of my family back on the first. Thanks to my team for sending me on this journey of discovery. Hope I’ve done you proud. Science highlights: https://t.co/DPS3j7OkEk pic.twitter.com/nnhiTOF0RO — NASA InSight (@NASAInSight) November 26, 2022

Bron: NASA.

Deze astroblog kan je delen: Twitter

Facebook

WhatsApp



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...