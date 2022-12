Ruimteweer in beeld met nieuwe telescoop

door

De zon die storingen veroorzaakt bij vliegtuigen, elektriciteitsnetwerken en hulpdiensten. Het klinkt misschien gek, maar dat gaat in het onstuimige-zonnen-seizoen steeds vaker voorkomen. Daarom ontwikkelen wetenschappers een nieuwe radiotelescoop waarmee ze het ruimteweer beter in beeld krijgen. ‘We denken dat we behoorlijk dichtbij zijn’, zegt radioastronoom Michiel Brentjens bij RTV Drenthe.

De zon kent net zoals de aarde seizoenen. Alleen zijn die een stukje langer dan op de aarde. Ieder seizoen van de zon duurt ongeveer elf jaar. Er is een rustig seizoen en een wat onstuimiger seizoen. Momenteel zitten we er tussenin.

Tijdens het onstuimige seizoen kunnen er heftige zonne-uitbarstingen voorkomen. ‘Dat zijn hele grote explosies’, legt Brentjens uit. ‘Daarbij komen er radiogolven vrij. En die kunnen zo sterk zijn dat ze gewone radiozenders, walkietalkies of radars overschreeuwen waardoor die niet meer werken. Iedereen die iets met radio’s doet kan daar hinder van ondervinden.’

Informatie van levensbelang

Als mensen hebben we weinig last van het weer in de ruimte, maar de communicatie tussen hulpdiensten bijvoorbeeld, kan daardoor even volledig stilliggen. Het is dus van levensbelang om te weten wanneer die verstoringen plaatsvinden, aldus Defensie. Daarom is de nieuwe DISTURB-telescoop in Westerbork in aanbouw waarmee astronomen straks live uitbarstingen van de zon kunnen bekijken en de ruis enkele dagen vooruit kunnen voorspellen.

Next year, we will take the next step with our solar radio telescope #DISTURB, which will hopefully eventually lead to a system that can accurately predict solar eruptions. #spaceweather https://t.co/nzyO9nget4 — ASTRON (@ASTRON_NL) December 19, 2022

