ALMA weer aan het werk na de cyberaanval van eind oktober

Op zaterdag 29 oktober werden de computers van het ALMA (‘Atacama Large Millimeter Array’) observatorium in Chili getroffen door een cyberaanval. Dat zorgde er voor dat de astronomische waarnemingen moesten worden gestopt en de website van ALMA plat lag. Deze week werd bekend dat de waarnemingen met ALMA weer hervat zijn, 48 dagen na de cyberaanval. Technici hebben gedurende die tijd hard gewerkt om de getroffen computersystemen en -services opnieuw op te bouwen. Ook hebben ze er voor gezorgd dat er geen wetenschappelijke gegevens verloren gingen en dat de IT-infrastructuur hersteld werd. De waarnemingen zijn weliswaar hervat, maar dat betekent niet dat alles weer als normaal is, de komende tijd zal de focus liggen op het herstellen van de testinfrastructuur en -systemen zoals de ALMA-website en andere diensten, waardoor alle functionaliteiten die vóór de cyberaanval bestonden, kunnen worden hersteld.

📡Upadate: ALMA Successfully Restarted Observations. 48 days after suspending observations due to a cyberattack, ALMA is observing the sky again. The computing staff has worked diligently to rebuild the affected observatory’s computer system servers https://t.co/UkZYVSEhfK https://t.co/8wcssyXUQB pic.twitter.com/Qa817AWA0l

— ALMA Observatory📡 (@almaobs) December 19, 2022