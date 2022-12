Twee aardachtige nabije exoplaneten ontdekt in de leefbare zone van hun ster

door

Een internationaal team van sterrenkundigen heeft bij de rode dwergster GJ 1002, die met een afstand van 16 lichtjaar dichtbij de zon staat, twee exoplaneten ontdekt die ongeveer zo groot als de aarde zijn en die zich allebei bevinden in de leefbare zone van de ster, dat is de zone waar de temperatuur hoog genoeg is om water in vloeibare vorm te laten bestaan. Van de twee draait GJ 1002b in iets meer dan 10 dagen om de ster, terwijl GJ 1002c er iets langer over doet, 21 dagen. GJ 1002 is een rode dwergster, spectraaltype M, die een achtste van de massa van de zon heeft. Hij is dan ook een stuk koeler dan de zon en zijn leefbare zone is kleiner dan die van de zon. De ontdekking van de twee planeten werd gedaan met twee instrumenten, ESPRESSO en CARMENES, twee spectrografen die zeer nauwkeurige spectra van sterren kunnen meten. De eerste is verbonden aan de 8 meter VLT-telescopen, de tweede aan de 3,5 meter telescoop van het Calar Alto observatorium. Hieronder een infografiek met een vergelijking van GJ 1002 en de zon en de planeten in de buurt van hun leefbare zones (in groen aangegeven).

De twee planeten werden niet ontdekt doordat ze gezien vanaf de aarde voor hun ster langs schoven en dat zorgde voor een dipje in de lichtcurve, maar doordat ze door de zwaartekracht aan de ster trekken en dat zorgt voor een kleine schommeling heen en weer van de ster. Met de twee instrumenten kunnen schommelingen tot 30 cm/s worden gemeten en dat was voldoende om GL 1002b en c te ontdekken (zie ook de tweet hieronder).

Meer informatie vind je in het vakartikel van A. Suárez Mascareño et al. Two temperate Earth-mass planets orbiting the nearby star GJ 1002. Astronomy & Astrophysics, 2022.

Bron: IAC.

