Webb legt de uitstoot van moleculair waterstofgas bij jonge sterren vast

Met de Webb ruimtetelescoop zijn sterrenkundigen er in geslaagd om de uitstoot van moleculair waterstofgas door jonge sterren vast te leggen. Het gaat om sterren in het stervormingsgebied genaamd de ‘Cosmic Cliffs’, gelegen in de cluster van sterren NGC 3324. De ontdekking markeert volgens de sterrenkundigen het begin van een nieuw tijdperk waarin wordt onderzocht hoe sterren zoals onze zon ontstaan ​​en hoe de straling van nabije massieve sterren de ontwikkeling van planeten kan beïnvloeden. Met de voorganger van Webb, de Hubble ruimtetelescoop, was het gebied in 2008 ook al eens gefotografeerd. In juli dit jaar deed Webb het met zijn NIRCam nog eens over en die foto’s zijn nu geanalyseerd. Hubble keek in het visuele licht naar de kosmische kliffen en daarmee kon hij moeilijker door de dichte gaswolken heen kijken. Webb kan dat in het infraroodlicht veel beter en daarmee kon hij details zien die nooit eerder zijn waargenomen, zoals de uitstoot bij enkele zeer jonge sterren van moleculaire gaswolken. Bij een golflengte van 4,7 μm kon Webb met z’n NIRCam instrument twee dozijn uitgestoten gaswolken zien in de vorm van jets of straalstromen en schokgolven, zoals te zien op de foto bovenaan. Moleculair gas is dé brandstof voor de vorming van nieuwe sterren. Net als pasgeboren baby’s kunnen ze er flink op los boeren en een deel van die brandstof weer de ruimte in spuwen, meestal in tegenovergestelde richtingen vanuit de rotatiepolen van de jonge ster. Die fase dat ze dat doen duurt maar heel kort, enkele duizenden tot tienduizenden jaren, véél korter dan de miljoenen of miljarden jaren dat ze als ster leven. Over het onderzoek verscheen dit vakartikel, dat gepubliceerd is in the Monthly Notices of the Royal Astronomical Society in december 2022. Bron: NASA.

