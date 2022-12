NASA en Roskosmos in overleg of de Sojoez MS-22 ondanks lekkage toch astronauten terug naar de Aarde kan brengen

Het is inmiddels al even bekend, de Sojoez MS-22 die gekoppeld is aan het ISS heeft een serieus probleem. Het ruimteschip lekt koelvloeistof. De Sojoez lekt de vloeistof uit zijn externe radiatorkoellus, en deze lekkage werd ontdekt op 14 december j.l. tijdens de voorbereidingen op een ruimtewandeling van twee Russische kosmonauten. Roscosmos en NASA zijn momenteel druk in overleg wat er nu moet gebeuren met de terugkeer van de bemanning welke gepland staat voor maart 2023. Het is zeer waarschijnlijk dat er een lege capsule gestuurd zal worden naar het ISS om de astronauten op te halen. Reddingsactie’s in de ruimte waren er eerder, denk bijvoorbeeld aan Apollo 13 in 1970, of aan de brand in het MIR-ruimtestation. Maar dit zou voor de eerste keer in de historie van de ruimtevaart zijn dat er een reddingsactie nodig is waarbij er een leeg ruimteschip gestuurd wordt om astronauten op te halen. De ruimtevaartorganisaties bekijken of het nog mogelijk is wel met de Sojoez MS-22 naar huis te keren of niet, maar met dit lek en een kapotte radiator is de temperatuur aan boord slecht te regelen. Momenteel zijn er zeven astronauten in het ISS, de Sojoez MS-22 bracht NASA-astronaut Frank Rubio en Roskosmos-kosmonauten Sergej Prokopjev en Dmitri Petelin, Expeditie 68, op 21 september j.l. de ruimte in vanaf het Baikonoer Kosmodroom in Kazachstan.

NASA en Roskosmos stelde de geplande EVA van 19 december j.l. van de kosmonauten Sergej Prokopjev en Dmitri Petelin uit vanwege de ontdekking van het koelvloeistoflek. De kosmonauten verlieten het ruimtestation toen niet en, zo bleek later, zijn er geen bemanningsleden blootgesteld aan de lekkende koelvloeistof. De Canadarm2-robotarm van het ISS werd ingezet om de buitenkant van het Sojoez MS-22-ruimtevaartuig dat aan de Rassvet-module van het ISS is gekoppeld, te onderzoeken. Tijdens een media-teleconferentie op 22 december j.l. die plaatsvond tijdens de EVA van Rubio en Josh Cassada, stelden NASA en Roskosmos dat het gaatje enkele millimeters breed is. Sergei Krikalev, directeur bemande ruimtevaart Roskosmos, stelde dat men nu bezig is met themische analyses om te zien of het vaartuig nog brukbaar is voor terugkeer naar de Aarde. In het laatste geval zou er een lege Sojoez MS-23 naar het ISS worden gestuurd om die Prokopyev, Petelin en Rubio op te halen. De Sojoez MS 22 zal dan leeg terugkeren naar de Aarde.