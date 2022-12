Verst verwijderde sterrenstelsels die Webb zag niet in strijd met kosmologische ΛCDM model

door

Met behulp van spectrografische waarnemingen konden sterrenkundigen enkele weken geleden bevestigen dat vier sterrenstelsels die eerder al door de James Webb Space Telescope (kortweg Webb) waren ontdekt inderdaad op recordafstand staan. Het licht van de stelsels heeft er meer dan 13,4 miljard jaar over gedaan om de aarde te bereiken – de stelsels dateren van een periode tot 400 miljoen jaar na de oerknal (rodverschuiving z > 10). De vraag rees toen of al die sterrenstelsels, die al zo vroeg in het heelal zó groot en talrijk waren, niet in tegenspraak waren met het vigerende heelalmodel, het kosmologische ΛCDM model? Dat is het model dat er van uit gaat dat er in het heelal donkere energie (Λ, de kosmologische constante) en donkere materie (CDM, cold dark matter) bestaat en dat die drijvende krachten zijn achter de grootschalige ontwikkelingen in het heelal. De vraag was specifiek of de vier met JADES bevestigde record-sterrenstelsels niet in conflict zijn met het ΛCDM model.

#arXiv Can Cosmological Simulations Reproduce the Spectroscopically Confirmed Galaxies Seen at z ≥ 10? https://t.co/4GnGemA7EJ There is no strong tension between JADES galaxies and simulated ones from EAGLE, Illustris, TNG100, and Simba, and the OBELISK and RomulusC zoom-ins. pic.twitter.com/9RWeBA8bso — Francis Villatoro (@emulenews) December 27, 2022

Om daar antwoord op te geven hebben vier sterrenkundigen onlangs vier stimulaties uitgevoerd van de evolutie van sterrenstelsels gebaseerd op het ΛCDM model, simulaties genaamd EAGLE, Illustris, TNG100 en Simba, aangevuld met twee simulaties van zoom-in protoclusters, OBELISK en RomulusC. Uitkomst van de simulaties: de JADES waarnemingen zijn niet in strijd met de simulaties volgens het ΛCDM model, niet zo lang de waargenomen sterrenstelsels niet zwaarder zijn dan 10 miljard zonsmassa. Dat laatste is wel van belang: als de stelsels wèl zwaarder zijn (wat tot nu toe niet is waargenomen) dan is er wel een probleem.

Wondering if the spectroscopically confirmed galaxies at z>10 are a problem for cosmological simulations of galaxy formation? Can simulations get the right masses at the right times? You’re in luck because it’s NEW PAPER DAY! (1/13)https://t.co/Uv6uuVMx6q#rightmassrighttime — Big Iron on his Absorption Spectrum (@malzraa) December 27, 2022

Deze astroblog kan je delen: Twitter

Facebook

WhatsApp



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...