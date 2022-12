De uitslag van de Astro-Top 25 van 2022

door

En jawel, daar is ‘ie dan op de allerlaatste dag van het jaar, terwijl ik in de schuur oliebollen sta te bakken (jawel, ik kan twee dingen tegelijk ) , de uitslag van de Astro-top 25 van het jaar 2022. Hij heeft een nieuwe nummer 1 en wel David Bowie met Space Oddity, hé die is weer terug op 1! Hieronder de volledige Astro-Top 25 van 2022. Alle inzenders, bedankt voor jullie inbreng in deze Astro-Top 25!

1 David Bowie Space Oddity 2 Johnny Warman Martian Summer 3 Train Drops of Jupiter 4 Coldplay Sky full of stars 5 The Church Under the Milky Way 6 Sam Ryder Spaceman 7 Led Zeppelin Stairway to Heaven Pink Floyd Wish you were Here 9 David Bowie Starman Claude Debussy Clair de Lune 11 Jeugd van Tegenwoordig / Maan Naar de maan 12 David Bowie Life on Mars 13 Armand UFO Don McClean Starry Night Foo Fighters The Sky Is A Neighborhood Jóhann Jóhansson Arrival Themanummer Ludwig Van Beethoven Mondschein Sonata Metallica Orion Nick Drake Pink Moon Rainbow Stargazer Vangelis Theme From Tv Series "cosmos" 22 Muse Super Massive Black Hole Pink Floyd Dark side of the Moon 24 Shocking Blue Venus R.E.M. Man On The Moon

En voor straks alvast iedereen een hele fijne jaarwisseling en een goed, gezond en wolkenloos 2023 gewenst!

