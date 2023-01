Bij mij zijn er ’s nachts 349 sterren zichtbaar. Check hoeveel het er bij jou zijn.

door

Ik kwam vandaag via Twitter op de website van de Atlas van de leefomgeving terecht, een site waar je allerlei soorten informatie kunt vinden over je leefomgeving, de plek waar je woont en werkt. Eén van de dingen die je daar kunt zien is een kaart waarop de hemelhelderheid in de nacht te zien is, uitgedrukt in het aantal zichtbare sterren bij een onbewolkte hemel. Woon je in een gebied met veel kassen, zoals in Zuid-Holland, dan heb je pech en zie je weinig sterren ’s nachts – je herkent de gebieden duidelijk aan de oranje en gele kleur op de kaart. Ook steden en bedrijfsterreinen lichten geel op. In andere gebieden, zoals het noorden van Nederland is het ’s nachts veel donkerder. Bij bewolking is het ’s nachts nog lichter op straat. Dit komt door de weerkaatsing van het licht tegen de wolken. Ooit lazen we in de sterrenkundeboeken dat er ’s nachts bij helder weer met het blote oog 6.000 sterren te zien waren. Nou, in Nederland kan je dat op je buik schrijven. Als je hier je adres invult kan je zien hoeveel het er voor jouw leefomgeving zijn. Bij mij in Dordrecht zijn het er 349. Woon je toevallig op de Coolsingel in Rotterdam, dan heb je pech, want dat zijn het minder dan de helft van wat ik kan zien:

Hoeveel sterren kan jij zien?

