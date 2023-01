Apollo 7 astronaut Walter Cunningham overleden

door

Voormalig NASA-astronaut Walter Cunningham, die vloog op de Apollo 7 missie, de eerste bemande vlucht in het Apollo-programma, is gisteren 3 januari op 90-jarige leeftijd overleden. Cunningham werd geboren op 16 maart 1932 in Creston, Iowa. Hij doorliep de Venice High School in Californië, behaalde in 1960 cum laude een Bachelor of Arts in natuurkunde, en een PhD in natuurkunde aan Harvard in 1974. Hij ging in 1951 bij de marine en diende in actieve dienst bij het US Marine Corps, waar hij met pensioen ging met de rang van kolonel. Hij vloog 54 missies als straaljagerpiloot (‘nightfighter‘) in Korea en werkte drie jaar voor de Rand Corporation. Terwijl hij bij Rand werkte, werkte hij aan geheime defensiestudies en problemen met betrekking tot de magnetosfeer van de aarde.



Cunningham heeft ruim 3400 vlieguren gevlogen in 40 verschillende toestellen. Cunningham werd in 1963 geselecteerd als astronaut van NASA’s derde astronautenklas, samen met o.a. Neil Armstrong. Voorafgaand aan zijn opdracht voor Apollo 7, maakte Cunningham deel uit van de eerste bemanning van Apollo 2 totdat deze werd geannuleerd en hij back-up piloot van de maanmodule voor Apollo 1 werd. Cunningham werd vervolgens aangewezen als piloot van de maanmodule voor de 11-daagse vlucht van Apollo 7 (maanmodulepiloot of Eng. LM-pilot), die op 11 oktober 1968 van start ging en de eerste bemande vlucht van het Apollo-ruimtevaartuig was. Met Walter M. Schirra, Jr. en Donn F. Eisele testte hij manoeuvres die nodig waren voor het aanmeren en rendez-vous in een baan om de maan met behulp van de derde trap van de Saturn IB-draagraket. De bemanning voltooide met succes acht tests, waarbij de motor van de servicemodule werd ontstoken, de nauwkeurigheid van de prestaties van alle ruimtevaartuigsystemen werd gemeten en de eerste live televisie-uitzending van de activiteiten van de bemanning aan boord werd verzorgd. De vlucht van 263 uur en zo’n 8 miljoen kilometer, eindigde toen de capsule op 22 oktober 1968 in de Atlantische Oceaan stortte. Cunningham’s laatste opdracht bij NASA was hoofd van de Skylab-afdeling van het Flight Crew Directorate. Cunningham ging in 1971 met pensioen bij NASA en zou later leiding geven aan meerdere technische en financiële organisaties. Hij was ook een frequente keynote spreker en presentator van talkshows op de radio. Zijn talrijke onderscheidingen omvatten de NASA Exceptional Service Medal en de NASA Distinguished Service Medal. Voor zijn dienst werd hij ingewijd in de Astronaut Hall of Fame, International Space Hall of Fame, Iowa Aviation Hall of Fame, San Diego Air and Space Museum Hall of Fame, en het Houston Hall of Fame. Zie hier in NASA’s Oral History Program de interviews met Walt Cunningham. In 1977 verscheen zijn boek The All-American Boys. Bronnen; NASA/NASA Oral History Program, First Man



