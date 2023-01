De aarde staat nu het dichtst bij de zon – iedereen een gelukkig perihelium!

door

Vandaag om 17.26 uur, zo’n twee weken na het wintersolstitium, bereikt de Aarde in z’n baan het perihelium, het punt dat ‘ie het dichtst bij de Zon staat. De afstand bedraagt op dat moment 147.098.925 km oftewel 0,983 astronomische eenheid. Het aphelium – het punt dat ‘ie het verste van de zon staat – zullen we dit jaar op 6 juli meemaken, als we 152.093.251 km (1,0167 AE) van de zon verwijderd zijn, zo’n vijf miljoen km (ruim 2%) verder. Vanaf de Aarde gezien is de Zon nu groter dan gemiddeld, en daarnaast ontvangt de Aarde door de kleinere afstand bijna 3,5% meer zonlicht en zonnewarmte. De zomers op het zuidelijk halfrond zijn dan ook meetbaar warmer dan die op het noordelijk halfrond, maar ook korter! Bron: Hemel.waarnemen.com.

