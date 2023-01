Acht sterren ontdekt die behoren tot de heetste in het heelal (T>100.000K)

door

Een internationaal team van sterrenkundigen heeft acht sterren ontdekt die behoren tot de heetste sterren in het heelal. Alle acht hebben ze oppervlaktetemperaturen van meer dan 100.000 °C, de heetste is zelfs 180.000 °C heet. Ter vergelijking: de zon heeft een oppervlaktetemperatuur van 5800 °C. De ontdekking is gedaan met de Southern African Large Telescope (SALT), met een oppervlakte van 11 bij 10 meter de grootste optische telescoop ter wereld (met één enkele spiegel welteverstaan). Daarmee deden ze onderzoek aan heliumrijke subdwergen en dat bracht Simon Jeffery (Armagh Observatory and Planetarium) en z’n team tot de vonst van de acht gloeiendhete sterren, allen witte dwergen en ‘pré-witte dwergen’. De witte dwergen zijn zeer compacte sterren, die een zonsmassa herbergen in een bol zo groot als de aarde. Het gaat in dit geval om oude witte dwergen, die al zo ver gevorderd zijn in hun levensloop dat het einde als witte dwerg nadert. Eén ervan is een witte dwerg die in het centrum staat van een recent ontdekte planetaire nevel, welke één lichtjaar in diameter is. Twee andere witte dwergen zijn pulserend, d.w.z. dat ze periodiek krimpen en groeien. De pré-witte dwergen zijn groter dan witte dwergen, maar langzaam krimpen ze tot ze uiteindelijk ook een witte dwerg zullen worden.

Sterren die meer dan 100.000 °C heet zijn zijn erg zeldzaam. Omdat de acht gevonden witte dwergen zo heet zijn stralen ze wel meer dan honderd keer zo fel als de zon, hetgeen erg ongewoon is voor witte dwergen. Meer informatie vind je in dit vakartikel: C S Jeffery et al, Hot white dwarfs and pre-white dwarfs discovered with SALT, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2023). Bron: Phys.org.

