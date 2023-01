Nog nooit zijn twee superzware zwarte gaten zo dicht bij elkaar gezien

door

Sterrenkundigen hebben twee superzware zwarte gaten ontdekt in een sterrenstelsel 480 miljoen lichtjaar van ons vandaan, die op slechts 750 lichtjaar afstand van elkaar staan, een nieuw record. Het ene monster-zwart gat is 200 miljoen keer zo zwaar als de zon, de ander 125 miljoen keer zo zwaar – ter vergelijking: sagittarius A*, het superzware zwarte gat in het centrum van de melkweg is ‘slechts’ ruim 4 miljoen keer zo zwaar als de zon. De twee zwarte gaten staan zo dichtbij dat het nodig was om zeven telescopen in te schakelen, inclusief de Hubble ruimtetelescoop, om het onderscheid te kunnen zien tussen de twee objecten. Het sterrenstelsels waarin de zwarte gaten zich bevinden heet UGC 4211 en het is zelf het resultaat van de botsing van twee sterrenstelsels. Uiteindelijk zullen ook de twee zwarte gaten met elkaar botsen en dan samensmelten, al kan dat nog wel een paar honderd miljoen jaar duren voor het zo ver is. De ontdekking van het paar superzware zwarte gaten werd gedaan door een team van sterrenkundigen onder leiding van Michael J. Koss (Eureka Scientific in Oakland, Californië). Zij presenteerden hun resultaten gisteren op een bijeenkomst van de American Astronomical Society (AAS) in Seattle in de VS.

Op de foto hierboven zie je het stelsel UGC 4211, met paars aangegeven het gebied waar de twee superzware zwarte gaten zich bevinden. rechts is dat gebied uitvergroot te zien. De zwarte gaten zelf zenden geen licht uit, maar wel de sne;l roterende en hete accretieschijven, waar ze door omringd zijn. De sterrenkundigen vonden het paar sterrenstelsels al vrij snel, dus hun indruk is dat er in het heelal veel meer superzware zwarte gaten moeten zijn die zo dicht bij elkaar staan. Die zwarte gaten kunnen zwaartekrachtgolven uitstralen en dat kan met toekomstige gevoelige detectoren worden gedetecteerd, is de verwachting.

Hier vind je het vakartikel over de ontdekking van de twee superzware zwarte gaten in elkaars nabijheid: Michael J. Koss et al, UGC 4211: A Confirmed Dual Active Galactic Nucleus in the Local Universe at 230 pc Nuclear Separation, The Astrophysical Journal Letters (2023).

Bron: Phys.org.

