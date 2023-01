Virgin Orbit’s lancering LauncherOne helaas niet gelukt

door

‘Countdown to launch from Spaceport Cornwall!’ kopte de ruimtehaven opgetogen al enkele weken voor vertrek van Virgin Orbit’s Boeing 747 met de LauncherOne onder haar vleugels en negen stuks satellieten aan boord. Helaas werd de eerste lancering vanaf Britse bodem voor VO naar de ruimte gisteravond vanaf Newquay in de Engelse provincie Cornwall, 400 kilometer ten westen van Londen, geen succes. Lees hier de verklaring door Virgin Orbit uitgegeven. Bijna twee uur nadat het vliegtuig de grond had verlaten en de raket zijn motoren had afgevuurd om naar de ruimte te vliegen, meldde Virgin Orbit dat de lancering niet gelukt was: “Het lijkt erop dat LauncherOne een anomalie heeft opgelopen waardoor we niet in een baan om de aarde kunnen komen voor deze missie”, aldus Christopher Relf directeur systemsengineering bij Virgin Orbit, tijdens de livestream van de lancering. LauncherOne is de vanuit de lucht gelanceerde raket die meeliftte onder de vleugel van het Cosmic Girl-vliegtuig. De gemodificeerde Boeing 747 vloog naar ongeveer 11 kilometer hoogte voordat de raket werd losgelaten. VO verwachtte dat LauncherOne tussen de 499 en 1199 km boven het aardoppervlak zou reizen en vervolgens de satellieten in de lage baan van de aarde zou vrijgeven. Aanvankelijk leek er zonder problemen vanuit de 747-jet gelanceerd te worden. Ref bevestigde eerder dat de tweede rakettrap door een baan om de aarde vloog, zich voorbereidend om zijn motor te ontsteken voor een tweede verbranding. Maar later onthulde hij dat het niet ging zoals bedoeld.Het was de eerste keer voor VO dat ze haar lading niet kon afleveren. Sinds 2021 verzorgt het bedrijf lanceringen vanaf de Mojave Woestijn in de VS. Op Twitter deelde Virgin Orbit mee dat de informatie geevalueerd wordt. De Boeing ‘Cosmic Girl’ landde vervolgens weer veilig op Spaceport Cornwall. Virgin Orbit en o.a. The Angry Astronaut deden liveverslag. Bronnen; BBC, Virgin Orbit, CNN

