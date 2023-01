TESS ontdekt tweede aardachtige planeet in één planetensysteem

door

In januari 2020 werd bekend dat met behulp van NASA’s Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) voor het eerst een aardachtige exoplaneet was ontdekt, de planeet genaamd TOI 700 d. En wat blijkt nu drie jaar later: TESS heeft bij dezelfde ster (TOI 700, een koele rode dwergster van spectraaltype M, die op 100 lichtjaar van ons vandaan staat in de richting van het zuidelijke sterrenbeeld Goudvis, latijn Dorado) nog een andere op de aarde lijkende exoplaneet ontdekt, TOI 700 e. Het gaat om een planeet die 95% zo groot als de aarde is en die waarschijnlijk rotsachtig is. Het gaat dus om een ster met een meervoudig planetensysteem, twee planeten die buiten de leefbare zone zitten, waar water in vloeibare vorm kan bestaan, dat zijn TOI 700 b en c, en twee planeten ìn de leefbare zone, TOI 700 d en e. De nieuw ontdekte planeet doet er 28 dagen over om rond de ster te draaien, d doet er 37 dagen over. Mogelijk is TOI 700 e ’tidally locked’, dat wil zeggen dat hij door de getijdewerking altijd met dezelfde kant naar de ster is gericht, zoals de maan altijd met dezelfde kant naar de aarde is gericht.

De ontdekking van TOI 700 e werd deze week bekend gemaakt op de 241e bijeenkomst van de AAS in Seattle, VS. Bron: NASA.

