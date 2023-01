Webb heeft nu ook voor het eerst een exoplaneet kunnen bevestigen

door

Woensdag 11 januari werd op een bijeenkomst van de American Astronomical Society (AAS) in Seattle bekendgemaakt dat met de Webb ruimtetelescoop voor het eerst het bestaan is bevestigd van een exoplaneet. Het gaat om de planeet LHS 475 b, die 99% van de diameter van de aarde heeft, dus praktisch even groot is. Het bestaan van de planeet werd eerder vermoed na waarnemingen met NASA’s Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), maar met Webb’s Near-Infrared Spectrograph (NIRSpec) kon men twee transities (overgangen) van de planeet voor z’n ster langs waarnemen en dat gaf de bevestiging van het bestaan van de planeet. LHS 475 b is vermoedelijk rotsachtig en hij draait om een rode dwergster, die half zo heet is als de zon en die 41 lichtjaar van ons vandaan staat in het zuidelijke sterrenbeeld Octant. De planeet draait in slechts twee dagen om de ster heen, veel sneller dan Mercurius, de planeet die het dichtste bij de zon staat.

Met het NIRSpec instrument kon men twee transities volgen – zie de afbeelding hierboven voor de lichtcurve van de ster, die een duidelijke dip laat zien als gevolg van de transitie. Webb is in staat om van exoplaneten de samenstelling van de atmosfeer waar te nemen, maar in het geval van LHS 475 b is dat nog niet gelukt. Het is dan ook nog niet bekend óf LHS 475 b een atmosfeer heeft en zo ja wat daar precies in zit. Wel is duidelijk wat LHS 475 b in ieder geval niet heeft: een dikke methaanrijke atmosfeer, zoals de maan Titan die heeft. Het zou kunnen at LHS 475 b een atmosfeer met zuivere kooldioxide heeft, maar dat is alleen een aanname. Hieronder zie je het gemeten spectrum van LHS 475 b met daarin aangegeven drie mogelijke modellen voor de atmosfeer – het methaanmodel lijkt uitgesloten omdat in dat geval meer sterlicht bij 3,3 micrometer zou moeten worden geblokkeerd, hetgeen niet is waargenomen.

LHS 475 b moet een paar honderd graden warmer zijn dan de aarde. Als vervolgwaarnemingen wijzen op een atmosfeer met wolken zou dit kunnen betekenen dat LHS 475 b lijkt op Venus, die ook veel kooldioxide in zijn atmosfeer heeft. Bron: ESA.

