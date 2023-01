Zo, mijn Apollo 11 maanlander is klaar

door

Mei 2019 werd bekendgemaakt dat LEGO zou komen met een model van de Eagle, de Apollo 11 maanlander vanwege het 50-jarige jubileum dat etr toen aan zat te komen. De Apollo 11 LM (Lunar Module) Eagle, was de maanlander waarmee Neil Armstrong en Edwin – Buzz – Aldrin op 20 en 21 juli 1969 op de maan waren. Het LEGO-model bestaat uit 1087 stukjes en hij bestaat naast de maanlander uit twee astronauten en de maanvlag. Eerder kwam LEGO met een 1:100 versie van de Saturnus V raket, waarmee de Apollo’s de maan konden bereiken, een model dat ik eind 2018 heb gebouwd. Ik kreeg de LEGO maanlander vorig jaar en deze week hadden mijn zoon Lars eindelijk eens tijd om ‘m in elkaar te zetten. Het koste een gezellige middag en een avond bouwen en toen was ‘ie klaar! Hierboven en onder het prachtige resultaat.

Zo en nu op naar het volgende LEGO-project. Hieronder als afsluiting nog een video over dit LEGO model.

