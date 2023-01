Het Pentagon onthult nieuw rapport over 366 waarnemingen van UAP’s

De Amerikaanse regering heeft sinds maart 2021 366 nieuwe meldingen ontvangen over wat de Amerikaanse regering ‘niet-geïdentificeerde luchtfenomenen’ noemt, – algemeen bekend als UFO’s – waarvan ongeveer de helft tot nu toe onverklaard is gebleven. Dit alles staat te lezen in het rapport uitgegeven door het ‘ODNI’, het directoraat van de nationale inlichtingendienst, dat verantwoordelijk is voor het volgen en bestuderen van de waarnemingen. Het document van 12 bladzijden, meldt 163 meldingen van UAP’s (Eng. ‘unidentified aerial phenomena’), die geïdentificeerd zijn als ‘ballon of ballonentiteiten’. Een handvol andere rapportages zijn toegeschreven aan drones, vogels, weersomstandigheden of rondvliegend afval zoals plastic zakken. Maar een ‘initiële karakterisering betekent niet positief opgelost of niet geïdentificeerd’ aldus het rapport. De overige 171 gerapporteerde waarnemingen van UAP’s of UFO’s blijven onverklaard en het rapport van het ODNI stelt, ‘Sommige van deze niet-gekarakteriseerde UAP’s lijken ongebruikelijke vluchtkenmerken of prestatievermogens te hebben vertoond en vereisen verdere analyse’. Kortom, de inlichtingendiensten en het Pentagon lijken nog steeds geen verklaring te hebben voor ten minste enkele van een reeks mysterieuze UAP’s die de afgelopen decennia zijn waargenomen en gedocumenteerd.



Het merendeel van de nieuwe rapporten kwam van piloten en operators van de Amerikaanse marine en luchtmacht. en het rapport meldde tevens dat er geen botsingen tussen Amerikaanse vliegtuigen en UAP zijn gemeld. Het ministerie van Defensie heeft, onder druk van het Congres om zogenaamde UFO- of UAP-waarnemingen te onderzoeken, piloten en ander personeel actief aangemoedigd om onverklaarbare waarnemingen te melden. De inlichtingengemeenschap bracht in 2021 haar eerste rapport over de kwestie uit. Dat rapport onderzocht 144 meldingen van UAP’s, waarvan er slechts één uiteindelijk verklaard werd. UAP-adepten wereldwijd hadden destijds reikhalzend uitgekeken naar dit rapport waarvan de meeste informatie afkomstig was van de Amerikaanse marine. De UAP Taskforce (lees hier op deze AB meer over de oprichting van het UAPTF) onderzocht het 144-tal incidenten, allen gedateerd uit de periode tussen 2004 en 2021. Bij een beperkt aantal UAP’s werd er ‘ongewoon vlieggedrag’ gesignaleerd. De UAPTF had de incidenten in vijf categorieën verdeeld, ‘Airborne Clutter’ (ballonnen, vogels), Natural Atmospheric Phenomena, USG or Industrial Development Programs’, ‘Foreign Adversary Systems’ en ‘other’. In 11 gevallen was er sprake van een bijna-botsing met de UAP.

Onderzoekers vonden al met al, ook nu weer, geen bewijs dat de waarnemingen buitenaards leven vertegenwoordigden of een grote technologische vooruitgang door een buitenlandse tegenstander zoals Rusland of China, maar erkennen dat dit een mogelijke verklaring is. Het rapport van donderdag 12 januari j.l. toonde wel een toename van het aantal gemelde incidenten sinds de publicatie van het rapport van 2021, een toename die onderzoekers gedeeltelijk toeschrijven aan ‘een beter begrip van de mogelijke bedreigingen die UAP kan vertegenwoordigen, hetzij als veiligheid van vluchtgevaren of als potentiële verzamelplatforms voor tegenstanders, en deels vanwege een verminderd stigma rond UAP-rapportage. Hoewel enkele van de 366 nieuw geïdentificeerde meldingen betrekking hebben op incidenten die plaatsvonden in de 17 jaar voorafgaand aan maart 2021, hebben 250 van de geregistreerde waarnemingen sinds die datum plaatsgevonden. Het Pentagon en de inlichtingengemeenschap ‘zullen elk bewijs van mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse regering bij UAP-gebeurtenissen blijven onderzoeken’, aldus het rapport. Lees op de volgende Astroblogs meer over de aanloop naar deze rapportages van het ODNI, of deze ‘Recap over UAP’s en over de met laser gecreërde fantoombeelden als mogelijke verklaring voor de UAP’s. Vorig jaar werd er nog een aantal documenten (ruim 1500 pagina’s) vrij gegeven over de zogenoemde ‘close encounters’ met UFO’s, zie deze Astroblog, en tot slot dank nogmaals aan Stijn, voor de reacties o.a. op deze AB., of zie ook voor korte meldingen hier op mijn twitter. Bronnen; ODNI, CNN, NASA, Reuters